Dramatično upozorenje stručnjaka: AI balon je čak 4 puta veći od onog koji je 2008. izazvao svjetsku ekonomsku krizu

Stručnjaci upozoravaju da bi "bum" vještačke inteligencije mogao da se završi isto kao i veliki finansijski krah iz 2008. godine - samo što je ovaj put balon još veći.

Analitičari iz kompanije MacroStrategy Partnership objavili su izvještaj u kom upozoravaju da se tržište vještačke inteligencije pretvorilo u ogroman balon. Po njihovim proračunima, taj balon je čak 17 puta veći od "dot-com" krize s početka 2000-ih i četiri puta veći od balona substandardnih hipoteka koji je izazvao svjetsku ekonomsku krizu 2008. godine.

Iako se činilo da ulaganja u vještačku inteligenciju donose ogroman napredak, analitičari tvrde da je industrija već dostigla svoje granice.

Navode da su LLM-ovi poput ChatGPT-a već na granici svog maksimuma. Svaka nova verzija košta deset puta više, a donosi sve manji napredak. GPT-3 je koštao 50 miliona dolara, GPT-4 čak 500 miliona, dok se GPT-5 procenjuje na nevjerovatnih 5 milijardi dolara, a navodno ne nudi značajno bolje rezultate.

Prema analitičarima, tržište je sada prenapumpano. Aplikacije zasnovane na vještačkoj inteligenciji teško pronalaze komercijalnu vrijednost, troškovi treniranja rastu, a profitne margine nestaju.

"Nema zaštite modela, konkurencija ih brzo sustiže, a korisnici plaćaju manje nego što velike AI kompanije troše na resurse", ističe analitičar Žilijen Garan. On upozorava da bi ovaj balon uskoro mogao da se izduva isto kao što se to desilo sa "dot-com" bumom 2001. godine.

Zaključak izvještaja nije nimalo ohrabrujuć. Garan predviđa da bi američka ekonomija mogla da uđe u recesiju kada efekti ulaganja u data centre oslabe. Tvrdi da će to izazvati dug period oporavka i deflacije, tokom kog će investitori preusmjeriti novac u zlato, američke obveznice i tržišta u razvoju poput Indije i Vijetnama, a izbjegavati AI i tehnološke gigante.