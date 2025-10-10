logo
Kako zvuči "Pitaju me u mom kraju" na engleskom jeziku? Pjesma Dragane Mirković ponovo hit na mrežama (Video)

Izvor mondo.rs
Vještačka inteligencija "prepjevala" hit Dragane Mirković na engleski jezik - poslušajte irsku verziju numere koju pjeva luče iz Kasidola

Pitaju me u mom kraju na engleskom jeziku Izvor: Mondo/Goran Sivački

Dragana Mirković je tokom višedecenijske karijere ostavila trag vanvremenskim hitovima koje hiljade ljudi od riječi do riječi pjeva na njenim brojnim nastupima.

Jedna od numera na koju pomislite kada kažete Draganino ime, sigurno je numera "Pitaju me u mom kraju", koja je sada, zahvaljujući AI, dobila svoju "irsku verziju".

Pjesma Dragane Mirković je prepjevana na engleski od riječi do riječi, pa je "pitaju me u mom kraju" postalo "they ask around in this old town".

Poslušajte:

 Zanimlljivo je da su jedini negativni komentari ispod ovog videa na račun dometa i korišćenja vještačke inteligencije, a nijedan na račun numere, koja se, čini se, dopala svima koji su je poslušali.

(Mondo)

