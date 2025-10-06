Kako napraviti "prijatelja koji je računar, a ne vaša čudna djevojka": Zapeo razvoj prvog OpenAI uređaja

Uređaj zbog kog su se udružili Džoni Ajv i OpenAI navodno neće biti lansiran sljedeće godine.

Izvor: OpenAI

OpenAI i legendarni dizajner Džoni Ajv moraju da prebrode ozbiljne prepreke prije nego što predstave svoj prvi AI uređaj. Navodno, partnerstvo i dalje muku muči sa tehničkim problemima koji bi mogli da odlože lansiranje planirano za 2026. godinu.

Jedna od glavnih tačaka spoticanja tiče se glasa i ponašanja AI asistenta. Prema izvorima Financial Times-a, cilj je da uređaj bude "prijatelj koji je računar, ali ne vaša čudna AI djevojka". Osim "ličnosti", OpenAI i Ajv pokušavaju da riješe i pitanje privatnosti, s obzirom na to da je u pitanju uređaj koji bi stalno slušao korisnika. Dodatni izazov predstavlja i budžet, jer su troškovi trenutno veoma visoki zbog ogromne količine računarske snage potrebne za rad takvih AI uređaja.

Iako se o samom proizvodu vrlo malo zna, izvršni direktor OpenAI-ja Sem Altman nagovijestio je zaposlenima da bi uređaj mogao da bude džepne veličine, svjestan svog okruženja i bez ekrana. Ipak, ostaje mnogo pitanja o tome kakav će biti prvi hardverski projekat OpenAI-ja.

Kompanija, čini se, za sada igra na sigurno, imajući u vidu da su slični koncepti, poput Humane AI Pin uređaja, propali zbog slabih performansi i prodajnih rezultata.