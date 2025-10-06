Kraj kinematografije kakvu poznajemo? "Snima" se film koji režira AI i u kojem su svi glumci digitalne kopije

Od digitalnih glumaca do AI reditelja - film "Slatka besposlica" djeluje kao naučna fantastika - bukvalno.

Izvor: YouTube / ReelChicago Reel360

Korišćenje vještačke inteligencije u industriji koja se smatra umjetničkom i kreativnom za mnoge je osjetljiva tema. Dok su neki pozdravili primenu AI tehnologije u izradi specijalnih efekata i obradi snimaka, trenutak kada je vještačka inteligencija počela da se meša u glas i lik glumaca bio je kap koja je prelila čašu.

Brojni glumci već su javno poručili da ne žele da se njihov lik i djelo koriste za obučavanje vještačke inteligencije, niti da se prave njihove digitalne kopije. Poruka glumaca je jasna: "AI može mnogo, ali ne može biti mi".

Ipak, italijanski producent Andrea Jervolino odlučio je da ode korak dalje. Njegov novi film "Slatka besposlica" (Sweet Idleness) biće u potpunosti režiran pomoću vještačke inteligencije. Reditelj? FelliniAI - sistem osmišljen da "slavi poetski i sanjivi jezik velike evropske kinematografije".

Izvor: YouTube / ReelChicago Reel360

FelliniAI je proizvod odjeljenja Andrea Iervolino Company AI, u kojem sam Jervolino ima ulogu producenta i nadzornika koji vodi razvoj tehnologije.

Radnja filma smeštena je u budućnost u kojoj je rad postao simboličan ritual, a samo jedan odsto čovječanstva još uvijek radi. Ostatak populacije uživa u dokolici koju omogućavaju mašine. Glumačku postavu obezbeđuje Iervolino Actor+, interna agencija koja sarađuje sa stvarnim glumcima kako bi kreirala njihove digitalne verzije za FelliniAI.

Za sada je javnosti prikazan samo kratki tizer, ali prema najavama, film bi mogao da stigne u bioskope u februaru 2026. godine, piše Zimo.

Izvor: YouTube / ReelChicago Reel360

Jervolino svoj projekat opisuje kao "novo poglavlje u istoriji filma", ali naglašava da mu cilj nije zamjena tradicionalnog stvaralaštva. "Želimo da spojimo ljudsku osjetljivost i kreativnu snagu vještačke inteligencije, kako bismo ispričali priče koje niko ranije nije mogao da zamisli", poručuje on.

Iako mnogi sumnjaju u umjetničku vrednost filmova koje stvara AI, čini se da trend postaje nezaustavljiv. Nedavno je prva AI glumicaTili Norvud izvazvala lavinu komentara, a da stvar bude zanimljivija - ove godine Oskara za najbolji animirani film dobio je "Flow", naslov napravljen isključivo pomoću AI alata.

Sve ukazuje na jedno - era AI filmova tek počinje.