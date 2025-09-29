I to smo doživjeli: Prva AI glumica osvaja Holivud - porede je sa Skarlet Johanson i Natali Portman

Bilo je samo pitanje vremena kada će se ovo dogoditi.

Izvor: YouTube / Particle6 TV

Na filmskom festivalu u Cirihu pojavila se nova zvijezda - Tili Norvud. Njeno ime sve češće odzvanja u industriji, ali Tili nije prava osoba. Ona je prva AI glumica - programski kod sa nevinim izrazom lica i velikim očima, iza kojih se krije ogroman potencijal. Kreator je Xicoia, studio za AI talente koji je osnovala kompanija Particle6, čiji vlasnik je holandska glumica i digitalna producentkinja Elin van der Velden.

Prije nekoliko mjeseci Tili je dobila i prvu ulogu. Radi se o kratkom filmu "AI Commisioner" u kojem je sve generisano pomoću vještačke inteligencije – glumci, glasovi, scenografija i okruženje.

Van der Velden je u intervjuu za Deadline otkrila da je u početku bilo mnogo skepticizma. "Do februara smo sjedili po brojnim sastancima i svi su govorili: ‘Ne, ništa posebno. Ovo neće uspeti’. Ali već u maju čuli smo: ‘Moramo da radimo nešto zajedno’. Kada smo pokrenuli Tili, ljudi su se pitali šta je to uopšte. A danas se spremamo da objavimo koja će je agencija predstavljati u narednim mjesecima."

Ambicija je jasna - Tili Norvud bi trebalo da postane nova Skarlet Johanson ili Natali Portman. "Ljudi počinju da shvataju da kreativnost ne treba da bude ograničena budžetom. Kada nema tih barijera, vještačka inteligencija može da donese mnogo pozitivnog. Sve se svodi na promenu perspektive. Epoha sintetičkih glumaca ne dolazi - ona je već tu", rekla je Van der Velden.