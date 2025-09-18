logo
Italija uvodi nacionalni pravni okvir za upotrebu vještačke inteligencije

Autor Vesna Kerkez
Italijanski parlament usvojio je novi okvirni zakon kojim se distribucija slika ili video-zapisa generisanih pomoću vještačke inteligencije bez saglasnosti onih koji su prikazani kažnjava zatvorom u trajanju do pet godina.

Italija usvojila zakon: Zatvor do 5 godina za distribuciju AI slika i videa bez saglasnosti Izvor: Shutterstock

Mjera, koju su podržala oba doma parlamenta, usmjerena je na pojedince i kompanije koji bez dozvole distribuiraju fotografije ili video-zapise kreirane pomoću vještačke inteligencije.

U slučajevima takozvanih dipfejkova, može da izgleda da je neko rekao ili uradio nešto što nikada nije učinio.

Poslanici su usvojili zakon nakon nedavnog niza slučajeva objavljivanja pornografskih video-zapisa generisanih pomoću vještačke inteligencije u kojima su žrtve često bile žene, uključujući javne ličnosti.

Italija je prva zemlja EU koja je uspostavila nacionalni pravni okvir koji uključuje nove smjernice Unije o vještačkoj inteligenciji.

Zakon utvrđuje opšte principe za korištenje vještačke inteligencije i nalaže Vladi da izradi detaljne propise o upotrebi sistema vještačke inteligencije.

(Srna)

