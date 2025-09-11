Albanija postavila AI bota za ministarku koja će se boriti protiv korupcije: Premijer Rama šokirao javnost

Premijer Albanije Edi Rama predstavio je Dielu, prvog člana kabineta kreiranog vještačkom inteligencijom, koja će voditi sve javne tendere u zemlji. Rama tvrdi da će Diela učiniti albanske javne nabavke potpuno bez korupcije.

Nova albanska ministarka zadužena za javne tendere neće biti podložna korupciji, neće joj se moći prijetili niti ulizivati i to zato što je Diela, kako se zove, bot generisan vještačkom inteligencijom. Premijer Edi Rama, koji započinje svoj četvrti mandat, izjavio je u četvrtak da će Diela, što na albanskom znači Sunce, voditi i dodjeljivati sve javne tendere putem kojih vlada angažuje privatne kompanije za razne projekte.

"Diela je prvi član kabineta koji nije fizički prisutan, nego je virtualno kreiran vještačkom inteligencijom", rekao je Rama, predstavljajući svoj novi kabinet.

Ona će Albaniju pretvoriti u "zemlju u kojoj su javni tenderi 100% bez korupcije". Javni tenderi već dugo su izvor korupcije u zemlji, za koju stručnjaci kažu da je dom bandi koje pokušavaju da operu novac od trgovine drogom i oružjem širom svijeta, i gdje se korupcija uvukla u hodnike vlade.

Nije poznato da li će je ljudi nadzirati

Takav imidž otežao je pristupanje Albanije EU, što Rama želi da postigne do 2030. Politički analitičari smatraju ovo ambicioznim. Vlada nije pojasnila da li će Dielu nadzirati ljudi niti kako će se ukloniti rizik od moguće manipulacije.

Diela je predstavljena ranije ove godine kao virtuelni asistent sa vještačkom inteligencijom na platformi e-Albanija za dobijanje vladinih dokumenata. Mnogi joj ne vjeruju. "Čak će i Diela biti korumpirana u Albaniji", komentarisao je jedan korisnik Fejsbuka. "Krađe će se nastaviti, a Diela će biti kriva", dodao je drugi. Novi parlament, izabran u maju, počeće sa radom u petak.

