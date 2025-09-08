Pucnjava u Skadru, ubijene dvije osobe, meta Erogen Brajović

Dvije osobe su ubijene, a dvije ranjene u pucnjavi u kafiću u Skadru, a albanski mediji pišu da je meta atentata bio Erogen Brajović koji je povrijeđen.

Izvor: zef art/Shutterstock

Jedan od dvojice ubijenih je tjelohranitelj Brajovića, a među ranjenima je i konobarica.

Osumnjičeni, 29-godišnji Ragip Gila, koji ima krivični dosije, uhapšen je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu prilikom bjekstva.

Istraga se fokusira na moguće motive osvetničkog karaktera, s obzirom na članstvo Brajovića u klanu Bajri.

Policija je pretresla kuće porodice Lici, poznate po sukobu sa klanom Bajri, ali bez privođenja ikoga.

Kako crnogorski mediji javljaju, istražni organi te zemlje ranije su teretili Brajovića da je vođa kriminalne ogranizacije i da je planirao više ubistava.

Brajović je optužen pred Višim sudom u Podgorici zajedno sa još dvojicom da su pripremali likvidacije bivših i sadašnjih policijskih službenika i navodnih članova kavačkog klana.

Iako je Crna Gora tražila njegovo izručenje, albanski nadležni organi odbili su to 2019 godine.

Njemu se u Albaniji sudi za isto krivično djelo za koje i u Crnoj Gori.

(Srna)