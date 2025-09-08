logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u Skadru, ubijene dvije osobe, meta Erogen Brajović

Pucnjava u Skadru, ubijene dvije osobe, meta Erogen Brajović

Autor Dragana Božić
0

Dvije osobe su ubijene, a dvije ranjene u pucnjavi u kafiću u Skadru, a albanski mediji pišu da je meta atentata bio Erogen Brajović koji je povrijeđen.

Pucnjava u Albaniji Izvor: zef art/Shutterstock

Jedan od dvojice ubijenih je tjelohranitelj Brajovića, a među ranjenima je i konobarica.

Osumnjičeni, 29-godišnji Ragip Gila, koji ima krivični dosije, uhapšen je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu prilikom bjekstva.

Istraga se fokusira na moguće motive osvetničkog karaktera, s obzirom na članstvo Brajovića u klanu Bajri.

Policija je pretresla kuće porodice Lici, poznate po sukobu sa klanom Bajri, ali bez privođenja ikoga.

Kako crnogorski mediji javljaju, istražni organi te zemlje ranije su teretili Brajovića da je vođa kriminalne ogranizacije i da je planirao više ubistava.

Brajović je optužen pred Višim sudom u Podgorici zajedno sa još dvojicom da su pripremali likvidacije bivših i sadašnjih policijskih službenika i navodnih članova kavačkog klana.

Iako je Crna Gora tražila njegovo izručenje, albanski nadležni organi odbili su to 2019 godine.

Njemu se u Albaniji sudi za isto krivično djelo za koje i u Crnoj Gori. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Albanija pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ