Dvije osobe ubijene u Skadru: Osumnjičeni u ronilačkom odijelu sjeo u BMW, ovako je uhapšen (Video)

Autor Marina Letić
0

Osumnjičeni je iskoristio motor kako bi počinio zločin, a nakon njega je pobjegao u BMW, jer navodno nije uspio da upali motor

Dvije osobe ubijene u Skadru Izvor: BreizhAtao/shutterstock

U naselju „Ćemalj Stafa“ u Skadru jutros je došlo do pucnjave u bašti jednog lokala. 

Prema informacijama iz policije, sumnja se da je osumnjičeni otvorio vatru, pri čemu su povrijeđene dvije osobe, dok su još dvije izgubile život. Muškarac star 43 godine,zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi pod nadzorom lekara, dok je u pucnjavi jedna osoba (25) lakše povrijeđena.

Na licu mjesta preminula je jedna osoba dok je u Regionalnoj bolnici u Skadru od posljedica ranjavanja preminuo muškarac star 31 godinu preminuo u bolnici. 

Kako prenose albanski mediji, osumnjičeni je uhapšen nakon zločina. On je iskoristio motor kako bi počinio zločin, a nakon njega je pobjegao u BMW, jer navodno nije uspio da upali motor.

Pucnjava u Skadru
Izvor: Youtube/Top Channel Albania

Uhapšen je u ronilačkom odijelu u području poznatom kao Zali i Kirit, nekoliko kilometara od mjesta incidenta. Usput je imao nesreću sa drugim automobilom i privukao pažnju policije jer je još uvijek nosio opremu.

Policija ga je progonila i u oblasti reke Kiri je napustio automobil i pobjegao pješke sa pištoljem u ruci. Nakon što je opkoljen, predao se. Mediji su objavili i snimak njegovog hapšenja.

Za sada nije poznat motiv pucnjave, a istraga se nastavlja.

(Reporteri.net/MONDO)

