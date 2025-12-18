Institut za javno zdravlje izdao preporuke: Kako se ponašati kada je vazduh jako zagađen

Institut za javno zdravlje RS izdao je mjere i preporuke za ponašanje i prevenciju zagađenosti vazduha.

U cilju zaštite zdravlja stanovništva, a posebno osjetljivih grupa u koje spadaju djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa hroničnim oboljenjima, Institut preporučuje pridržavanje sljedećih mjera i intervencija koje mogu doprinijeti smanjenju izloženosti zagađenom vazduhu i ublažavanju njegovih negativnih uticaja na zdravlje.

"Vrijednosti indeksa kvaliteta vazduha 4 i 5 označavaju zagađen i jako zagađen vazduh. Izloženost vazduhu ovih kategorija može dovesti do pojave zdravstvenih tegoba kod cjelokupne populacije, dok se kod osjetljivih grupa stanovništva mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego kod zdrave populacije", saopšteno je iz Instituta.

Intervencije usmjerene na pojedinca

Preporuke za osjetljive grupe stanovništva

• Izbjegavati naporne fizičke aktivnosti na otvorenom (aktivnosti praćene ubrzanim i dubokim disanjem) i skratiti boravak u spoljašnjoj sredini;

• Osobama sa akutnim i hroničnim oboljenjima savjetuje se redovno uzimanje terapije, a u slučaju pogoršanja osnovnog oboljenja preporučuje se javljanje porodičnom ljekaru.

Preporuke za opštu populaciju

• Skraćivati trajanje i smanjivati intenzitet napornih aktivnosti na otvorenom uz češće pauze;

• Izbjegavati izlazak i boravak na otvorenom u ranim jutarnjim i večernjim časovima;

• Izbjegavati dodatnu izloženost zagađujućim materijama iz drugih izvora, kao što su pušenje i korišćenje različitih hemijskih sredstava (sredstva za čišćenje, ljepila, boje i lakovi);

• Izbjegavati provjetravanje prostorija u ranim jutarnjim i večernjim časovima;

• Koristiti javni gradski prevoz radi smanjenja zagađenja vazduha iz saobraćaja;

• Kad god je moguće, smanjiti ili izbjegavati korišćenje čvrstih goriva za grijanje.

Upotreba maski protiv zagađenja vazduha

Na nivou opšte populacije, zaštitne maske se ne preporučuju za smanjenje izloženosti zagađenju vazduha. Respiratorne maske se mogu preporučiti za lica koja su profesionalno izložena, ili u vanrednim situacijama kao npr. šumski požari, vulkanske erupcije, pustinjska prašina, ili čišćenja u slučaju katastrofa.

"Potrebno je nastaviti i intenzivirati akciju za smanjenje emisija zagađivača vazduha na nivou donosilaca odluka i promovisati lične aktivnosti za smanjenje ili ograničavanje dnevne izloženosti", zaključili su.

Primjeri intervencija za unapređenje kvaliteta vazduha

• Smanjiti zagađenje vazduha iz saobraćaja, osigurati prostor za pješačku i biciklističku infrastrukturu, poboljšati sisteme iskoristivosti zemljišta, što dovodi do smanjenja vremena putovanja, te provesti inženjerske mjere i mjere za smanjenje brzine;

• Regulisati i sprovoditi kontrolu industrijskih emisija;

• Smanjiti emisije iz individualnih ložišta;

• Smanjiti mogućnost nastanka fotohemijskog smoga i prizemnog ozona;

• Izabrati najbolje energetske opcije, uzimajući u obzir uticaj na zdravlje i ekonomiju.

Podsjećamo, zagađenje vazduha ovih dana u Banjaluci dostiže rekordne vrijednosti.

