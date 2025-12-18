Izbjegavajte boravak napolju: U Banjaluci jutros vazduh opasan po zdravlje

U Banjaluci je vazduh jutros opasan po zdravlje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 313 i, kako se navodi, može da izazove ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, koje bi tokom boravka vani trebalo da izbjegava bilo kakve napore.

Najugroženije kategorije stanovništva - trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, trebale bi ostati u zatvorenom.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh vrlo nezdrav u Travniku sa indeksom kvaliteta 271.

Nezdrav vazduh je u Lukavcu sa indeksom kvaliteta 198, Kaknju 195, Tuzli 192, Doboju 189, Zenici 186 i Maglaju i Sarajevu 181.

Nezdrav vazduh je i u Živinicama sa indeksom kvaliteta 175, Visokom 166, Ilijašu 165, Brodu 159 i Prijedoru 158.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Kalesiji sa indeksom 119 i Gacku 106.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

(Srna)