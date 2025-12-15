Kvalitet vazduha u vrtićima: Kako zaštititi mališane od opasnog zagađenja

U vrtićima bi bilo dobro koristiti prečišćivače vazduha, budući da provjetravanje nekada nije poželjno zbog lošeg kvaliteta vazduha napolju koji je najviše štetan po najmlađe, poručeno je u Banjaluci na okruglom stolu o kvalitetu vazduha u predškolskim ustanovama RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Dušanka Danojević istakla je da je u okviru pilot-istraživanja o kvalitetu vazduha obuhvaćeno 10 reprezentativnih ustanova u Srpskoj, među kojima se izdvajaju opština Petrovo i vrtić u Karakaju kod Zvornika, u blizini industrijske zone.

Danojevićeva je navela da je u BiH u 2016. godini zabilježen vrlo loš indeks kvalitet vazduha, što se nastavilo i 2019. i 2021, te pojasnila da, kada je riječ o predškolskim ustanovama, postoje standardi i monitoring za spoljni i unutrašnji kvalitet vazduha, ali i da se to često ne poštuje.

"Prostor u kojem se djeca nalaze možda je pretrpan, a prozračivanje sa javno-zdravstvenog aspekta nekada ne treba da bude na prirodan način, zbog čega treba uvesti ventilaciju i određene tehničke vidove dostignuća ili možda koristiti hepa-filtere", izjavila je Danojevićeva novinarima.

Prema njenim riječima, mladi organizam je vrlo neotporan na loš kvalitet vazduha, koji može dovesti do respiratornih oboljenja, ali i oštećenja mozga, te raznih hroničnih upala.

Izvor: Srna

Šef Sekcije za zdravlje Unicefa u BiH Jela Aćimović rekla je da izvještaj za 2023. godinu pokazuje da je loš kvalitet vazduha u svijetu doveo do skoro osam miliona smrtnih ishoda u svijetu.

"Kardiovaskularne bolesti, demencija, dijabetes su bolesti koje se pogoršavaju zbog lošeg vazduha, dok su djeca mnogo više izložena i mnogo osjetljivija, nego odrasli. Djeca mnogo brže dišu, više se kreću i udišu taj vazduh, a njihovi organi su u fazi razvoja zbog čega je šteta veća", naglasila je Aćimovićeva.

Ona je navela i da su posebne kategorije koje se moraju zaštititi i trudnice, te ocijenila da se kvalitet vazduha može poboljšati, kada se prikupe podaci i daju preporuke.

Načelnik Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske Snježana Stojičić rekla je da od kvaliteta vazduha i ostalih prostornih uslova zavisi i napredovanje djece, učenje, ali i zdravlje.

"Resorno ministarstvo u saradnji sa relevantim institucijama donosi podzakonske akte i pravilnike o standardima kojim se definišu parametri o kvalitetu vazduha i prostoru u kojem djeca borave", podsjetila je Stojičićeva.

Okrugli sto, na kojem je istaknuto i da je loš kvalitet vazduha u zatvorenom i otvorenom prostoru jedan od osnovnih uzroka obolijevanja i predstavlja drugi globalni faktor rizika za preranu smrtnost, organizovao je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Kancelarijom Unicefa u BiH, te ministarstvima zdravlja i prosvjete.

(Srna)