Zagađenje vazduha: Sarajevo među najugroženijim gradovima

Zagađenje vazduha: Sarajevo među najugroženijim gradovima

Autor Nikolina Damjanić
0

U Sarajevu je vazduh jutros opasan po zdravlje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Zagađenje vazduha u Sarajevu Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu je 367 i, kako se navodi, može da izazove ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, koji bi tokom boravka vani trebalo da izbjegava bilo kakve napore.

Najugroženije kategorije stanovništva - trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh vrlo nezdrav u Visokom sa indeksom kvaliteta 233, Travniku 228, Hadžićima 223 i Tuzli 206.

Nezdrav vazduh je u Ilijašu sa indeksom 195, Kaknju 192, Zenici 184, Kalesiji 166, Maglaju 165, Banjaluci 156, Doboju 155 i Lukavcu 154.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Živinicama sa indeksom 132, Brodu 122 i Prijedoru 111.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

