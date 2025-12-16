Vazduh u Tuzli i Sarajevu opasan, stanovništvu se savjetuje izbjegavanje boravka vani

Kvalitet vazduha u Tuzli sa indeksom zagađenosti 418 opasan je za stanovništvo, najnoviji su podaci mjerenja zagađenosti vazduha objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Po zagađenosti slijede Sarajevo sa indeksom 273 i Livno sa 232, što ih svrstava u kategoriju gradova sa vrlo nezdvavim vazduhom.

Vrlo nezdrav vazduh je i u Visokom, Lukavcu i Hadžićima, dok je nezdrav u Ilijašu, Travniku, Kaknju, Maglaju, Banjaluci, Doboju, Zenici, Gacku i Prijedoru.

U sredinama sa kvalitetom vazduha koji je u kategoriji opasnog cjelokupno stanovništvo se upozorava na ozbiljne posljedice, uz savjet da tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore.

Trudnice, starije osobe i djeca, kao i lica sa respiratornim i srčanim problemima morala bi ostati u zatvorenom.

I u ostalim sredinama gdje je vazduh nezadovoljavajućeg kvaliteta stanovništvu se sajvetuje što kraći boravak na otvorenom i izbjegavanje napora za to vrijeme.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.