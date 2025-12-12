Akcija "Pregovarač": Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

Policija Kantona Sarajevo je u pretresima na području Ilidže pronašla oko dva kilograma marihuane i spida, te uhapsila A.A. osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet droge.

Izvor: Shutterstock

U izvršenim pretresima pronađeno je više različitih pakovanja marihuane i spida, digitalna vaga, aparat za vakuumiranje, te drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Akciju kodnog naziva "Pregovarač" policija je realizovala pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva.