Sarajevski studenti održali mirni protest: Traže bolje uslove za smještaj i učenje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Studenti, uz podršku brojnih građana i zaposlenih Studentskog centra Sarajevo, održali su danas mirni protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo zbog dugogodišnje nebrige nadležnih, što je kulminiralo nedavnim curenjem gasa u kotlovnici Studentskog doma na Bjelavama.

Protest studenata u Sarajevu Izvor: Screenshot/avaz.ba

Organizatori protesta traže uvrštavanje Studentskog centra u budžetske stavke, hitnu sanaciju kotlovnica u domovima Bjelave i Nedžarići, imenovanje upravljačkih struktura Centra, sanaciju krova i vertikala u domu Nedžarići, rekonstrukciju kuhinje i restorana u Bjelavama, te izmjene Zakona o studentskom standardu i ugovora o smještaju i ishrani.

Studenti zahtijevaju i obezbjeđivanje budžetski finansiranih mjesta za sve studente Univerziteta u Sarajevu, ističući da će nastaviti aktivnosti sve dok institucije ne ispune preuzete obaveze prema studentima.

Okupljeni su nosili parole "Kako bi objasnili našim roditeljima", "Zatvorite plin, otvorite oči" i "Bjelave, jedino mjesto gdje plin curi brže od informacija", prenose federalni mediji.

Iako su iz "Toplana Sarajevo" sinoć saopštili da je kvar otklonjen i da su topla voda i grijanje ponovo uspostavljeni u domu na Bjelavama, studenti nisu odustali od protesta, naglašavajući da je riječ o dugoročnim problemima koji zahtijevaju sistemska rješenja.

Do kvara je došlo u kotlovnici smještenoj ispod studentskog restorana, u kojem se svakodnevno hrani više od 500 studenata, nakon čega su u domu ukinuti grijanje i topla voda.

Organizatori protesta su Udruženje studenata Studentskog centra, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Sindikat zaposlenika Studentskog centra. 

(SRNA)

