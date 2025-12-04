logo
Studenti Sarajeva najavili protest: Traže hitno rješavanje curenja gasa u Studentskom domu Bjelave

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Studenti u Kantonu Sarajevo najavili su protest ispred zgrade kantonalne Vlade u ponedjeljak, 8. decembra, zahtijevajući hitno rješavanje problema curenja gasa u kotlovnici u Studentskom domu Bjelave.

Studenti doma Bjelave protestuju jer nadležni ignorišu curenje gasa u kotlovnici Izvor: MONDO/Samir Cacan

Dopis nadležnim kantonalnim i federalnim vlastima, u kojem se traži rješavanje i drugih problema u smještajima studenata, uputili su Udruženje studenata Studentskog centra, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Sindikat radnika "Studentski centar" Sarajevo.

Studenti su na današnjem sastanku u prostorijama Studentskog doma u Nedžarićima izrazili zabrinutost za bezbjednost studenata koji žive u domu, ali i radnika koji servisiraju potrebe u studentskom naselju Bjelave.

"Ukoliko se ovaj problem nastavi ignorisati, to ćemo smatrati otvorenim i svjesnim propustom nadležnih institucija koji direktno dovodi u pitanje bezbjednost i živote studenata i radnika Studentskog centra", navodi se u dopisu.

Studenti su najavili da će proteste organizovati u 11.00 časova, gdje će javnosti ukazati na kome je odgovornost za njihove živote, javljaju federalni mediji.

Još iz INFO

