Protest radnika "Krivaje": Traže penzije i zaostale plate, sumnjaju u "ortačke grupe"

Oko stotinu radnika preduzeća "Krivaja" iz Zavidovića okupilo se danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog toga što više od stotinu bivših radnika ove kompanije ne može ostvariti pravo na penziju.

Radnici, noseći transparente sa porukama poput "Vratite nam radničko i ljudsko dostojanstvo" i "Tražimo svoje zarađene plate, a ne milostinju", zahtijevaju da im se omogući pravo na penzionisanje, kao i isplata po nekoliko desetina hiljada KM na osnovu neisplaćenih plata.

Okupljeni radnici su istakli da bi se njihova potraživanja mogla rešiti prodajom imovine preduzeća. Ujedno su ukazali i na sumnjive radnje oko pokušaja preuzimanja i ulaska u posjed preduzeća "Krivaja" od strane, kako su naveli, "ortačke grupe".

Predstavnike radnika primio je ministar energije i rudarstva FBiH, Vedran Lakić, koji je obećao da će pokušati pronaći rješenje za njihove probleme.

Za 27. novembar najavljen je sastanak u Sarajevu, kojem bi trebalo da prisustvuju stečajni upravnik "Krivaje", radnici i predstavnici vlasti.

Radnici su poručili da, ukoliko im se ne ispune obećanja, ne isključuju opcije novih, masovnijih protesta.