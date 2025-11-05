logo
Zaposleni u institucijama BiH ne odustaju od zahtjeva: Najavili protest 27. novembra

Zaposleni u institucijama BiH ne odustaju od zahtjeva: Najavili protest 27. novembra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predstavnici sindikata zaposlenih u institucijama BiH će 27. novembra održati jednočasovni protest, jer nije usvojen budžet, saopšteno je iz Sindikata Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH.

Protest zaposlenih u institucijama BiH Izvor: MONDO/ Dragana Božić

Protest će biti održan od 12.05 do 13.05 časova pred zgradom institucija BiH u Sarajevu.

Sindikalci traže usvajanje budžeta za ovu i narednu godinu, te isplatu jednokratne pomoći.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Saveza sindikata policijskih organa Mario Krajinović, predsjednik Sindikata Uprave za indirektno oprezivanje Ana Mrnjavac, te predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenih u institucijama BiH Radenko Mirković.

Prisustvovali su i predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović, predsjednik Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Salan Haris i predsjednik Sindikata Sipe Edin Kahrimanović.

Savjet ministara juče je donio odluku da iznos pomoći za 2025. godinu bude 1.000, a za iduću u iznosu ne manjem od 200 KM.

Savjet ministara utvrdio je juče novi tekst Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza za ovu godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje, te Parlamentarnoj skupštini BiH koja konačno usvaja ovaj zakon.

(Srna)

