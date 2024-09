"Jesmo li ljudi dostojni življenja ili robovi": Prosvjetni radnici HNK stupili u generalni štrajk (VIDEO)

Prosvjetni radnici osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su započeli generalni štrajk nakon neuspjelih pregovora sa Vladom HNK.

Svoje nezadovoljstvo izrazili su i izlaskom na ulice Mostara. Nosili su transparente: "Vratite nam dostojanstvo", "Stop poniženju", "Vrijedimo više"...

Kako je rekao predsjednik Koordinacije sindikata budžetskih korisnika HNK Josip Milić, juče je održan još jedan sastanak u Vladi gdje su im ponudili povećanje od 5 odsto od oktobra 2024. godine, za razliku od prošlog puta kada je to povećanje trebalo uslijediti od 1.1.2025. godine. Sindikati su jednoglasno odbili ovu ponudu i stupili u generalni štrajk.

"Vrata za pregovore su odškrinuta, mogućnost dogovora postoji. Nastava treba početi 9. septembra Vlade je zbog vrućine prolongirala i nije isključeno da dođe do dogovora. Do tad smo u generalnom štrajk u i kontinuirano ćemo protestovati. Naši zahtijevi su realni, nisu maksimalistički. 3.500 ljudi je nezadovoljno. Ovo je borba za dostojanstvo ljudskog rada i bića. Ovo je puno više od koeficijenata i 50 KM. Jesmo li ljudi dostojni življenja ili robovi”, rekao je.

Naveo je kako sindikati traže povećanje plate od 15 odsto i poručio: "Mi ne molimo milostinju već tražim oono što nam pripada".

Predsjednica Županijskoga odbora Sindikata srednjeg i visokoga obrazovanja u HNK Edina Čomić kazala je kako su od Vlade HNK dobili dva šamara u jednom danu.

"Prvi šamar je bio kada su nam ponudili ovu drugu ponudu. To znači da ćemo samo tri mjeseca prije dobiti 5 posto, a od 1.1. 2025. nema ništa nego kao velikodušno neće uzeti tih pet posto. Očekivali smo barem tih pet posto sada i još pet posto naredne godine. A drugi šamar smo dobili kada smo izašli iz Vlade i pročitali njihovo saopštenje u kojem stoji da je od danas teret na leđima prosvjetnih radnika i da ćemo mi biti krivi za odgojno-obrazovni proces koji neće krenuti. A oni svi imaju veće plate od nas. To je loša poruka za nas, pogotovo dio gdje kažu da će doći do kolapsa budžeta HNK", kazala je.

Edin Sarajlić, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odogoja i obrazovanja HNK kazao je kako je ovo trreći prostest prosvjetara u HNK.

"Ako ovo nije dovoljan pokazatelj nezadovoljstva ljudi i ova masa ljudi, onda ne znam šta je. Prije sam se ljutio, sad sam razočaran. Živimo u kantonu koji je među najskupljim, a s platama smo na samom dnu. Ovo je borba za dostojanstvo", poručio je Sarajlić.

