logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Centralna banka BiH odblokirala sredstva za izbornu tehnologiju CIK-a

Centralna banka BiH odblokirala sredstva za izbornu tehnologiju CIK-a

Autor Dušan Volaš
0

Centralna banka Bosne i Hercegovine odblokirala je sredstva od dobiti i izvršila uplatu novca potrebnog za finansiranje novih izbornih tehnologija za potrebe Centralne izborne komisije (CIK).

Centralna banka - CBBiH Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Sredstva su usmjerena prema Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje će ih uplatiti CIK-u.

"Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je dana 20. avgusta 2025. godine izvršila prenos sredstava po osnovu raspodjele čistog profita CBBiH za 2024. godinu u iznosu od 244.306.831,96 KM na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine odnosno Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine", saopštili su iz CBBiH.

Dodali su da su otklonjene sve okolnosti koje su mogle imati uticaj na poslovanje CBBiH, kao i na monetarnu i finansijsku stabilnost, te da su izvršni postupci pokrenuti na dijelu imovine CBBiH u potpunosti obustavljeni, CBBiH je postupila u skladu sa svojim zakonskim mandatom i izvršila predmetnu uplatu.

"CBBiH nastavlja da dosljedno ispunjava svoj mandat očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini", zaključili su.

Prema pisanju sarajevskih medija, danas je na račun Ministarstva finansija i trezora BiH uplaćeno 112,5 miliona KM, koje će spomenuto ministarstvo u cijelosti prebaciti CIK-u, kako bi ta institucija mogla raspisati međunarodni tender za nabavku opreme koja će se koristiti na narednim opštim izborima.

S obzirom da će biti potrebno dva ili više mjeseci za okončanje tendera, uključujući i žalbe, CIK što prije mora raspisati tender, kako bi se sve stiglo organizirati i pripremiti (uključujući i obuku) za naredne izbore.

Podsjetimo, Opšti izbori u BiH biće održani u oktobru 2026. i na njima bi prvi put u potpunosti trebalo da se koristiti tehnologija poput skenera, čiji je cilj suzbiti malverzacije prilikom obrađivanja glasačkih listića. A sve se dešava nakon što je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (kojeg ne priznaju vlasti u RS), Kristijan Šmit nametnuo izmjene Izbornog zakona.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH Centralna banka Bih izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ