Centralna banka BiH odblokirala sredstva za izbornu tehnologiju CIK-a

Centralna banka Bosne i Hercegovine odblokirala je sredstva od dobiti i izvršila uplatu novca potrebnog za finansiranje novih izbornih tehnologija za potrebe Centralne izborne komisije (CIK).

Sredstva su usmjerena prema Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje će ih uplatiti CIK-u.

"Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je dana 20. avgusta 2025. godine izvršila prenos sredstava po osnovu raspodjele čistog profita CBBiH za 2024. godinu u iznosu od 244.306.831,96 KM na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine odnosno Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine", saopštili su iz CBBiH.

Dodali su da su otklonjene sve okolnosti koje su mogle imati uticaj na poslovanje CBBiH, kao i na monetarnu i finansijsku stabilnost, te da su izvršni postupci pokrenuti na dijelu imovine CBBiH u potpunosti obustavljeni, CBBiH je postupila u skladu sa svojim zakonskim mandatom i izvršila predmetnu uplatu.

"CBBiH nastavlja da dosljedno ispunjava svoj mandat očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini", zaključili su.

Prema pisanju sarajevskih medija, danas je na račun Ministarstva finansija i trezora BiH uplaćeno 112,5 miliona KM, koje će spomenuto ministarstvo u cijelosti prebaciti CIK-u, kako bi ta institucija mogla raspisati međunarodni tender za nabavku opreme koja će se koristiti na narednim opštim izborima.

S obzirom da će biti potrebno dva ili više mjeseci za okončanje tendera, uključujući i žalbe, CIK što prije mora raspisati tender, kako bi se sve stiglo organizirati i pripremiti (uključujući i obuku) za naredne izbore.

Podsjetimo, Opšti izbori u BiH biće održani u oktobru 2026. i na njima bi prvi put u potpunosti trebalo da se koristiti tehnologija poput skenera, čiji je cilj suzbiti malverzacije prilikom obrađivanja glasačkih listića. A sve se dešava nakon što je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (kojeg ne priznaju vlasti u RS), Kristijan Šmit nametnuo izmjene Izbornog zakona.

