Glasali i mrtvi: Izborna prevara u Doboju dokazana, ali niko nije kriv

Iako je Sud potvrdio da je na lokalnim izborima u Doboju 2020. godine došlo do organizovane izborne prevare, gotovo svi optuženi su oslobođeni krivice.

Prema podacima Transparency Internationala BiH, dokazano je da je glasano u ime umrlih i birača koji nisu izašli na izbore, ali su sudovi uglavnom presuđivali da nema dokaza ko je konkretno odgovoran.

Od 67 optužnica protiv više od 350 lica, do sada je donesena samo jedna uslovna osuda, dok je čak 27 presuda bilo oslobađajuće, i to za 139 osoba. Sudovi su utvrdili da je došlo do dopisivanja glasova, ali nisu prihvatili da su članovi biračkih odbora za to odgovorni, često navodeći kao otežavajući faktor nošenje maski tokom pandemije, što je, navodno, otežalo identifikaciju birača.

Prema dokazima Tužilaštva, u brojnim slučajevima birači su svjedočili da nisu izašli na izbore, a njihovi potpisi su bili falsifikovani. U nekim slučajevima utvrđeno je i da su glasali ljudi koji su godinama van BiH, kao i umrla lica čija smrt je prijavljena prije izbora. U izvještaju se navodi da su grafološka vještačenja potvrdila da je između 10 i 20 odsto potpisa birača bilo krivotvoreno.

Međutim, Sud je zaključio da nije dokazano ko je falsifikovao potpise, niti kome su ti glasovi išli, a često su i članovi biračkih odbora dolazili iz politički "suprotstavljenih" stranaka, što je dodatno otežavalo utvrđivanje odgovornosti.

Transparency International upozorava da neažurnost biračkih spiskova – posebno zbog umrlih i građana koji su godinama u inostranstvu – ostavlja prostor za sistemske zloupotrebe. Ističu i da pravosuđe nije istraživalo nalogodavce ovih prevara, već su optužnice bile usmjerene isključivo na članove biračkih odbora.

Organizacija poručuje da je hitno potrebno uvesti savremene tehnologije poput elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića kako bi se izborni procesi zaštitili i vratilo povjerenje građana.

