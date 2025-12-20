Kući sigurno za 6 evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene po subvencionisanoj cijeni

Grad Frankfurt uveo je program subvencionisanog noćnog taksija za žene s ciljem povećanja bezbjednosti prilikom povratka kući u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima.

Izvor: Shuitterstock

Ženama i djevojkama starijim od 14 godina omogućeno je da se unutar grada voze taksijem po cijeni od šest evra, u periodu od 22.00 do 6.00 časova.

Odluka je stupila na snagu odmah, a korisnice mogu preuzeti vaučere u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba ima pravo na najviše šest vaučera godišnje. Mjera je uvedena kao odgovor na zabrinutost zbog bezbjednosti žena u noćnim satima, posebno u situacijama kada je javni prevoz rjeđi ili manje pouzdan.

Frankfurt nije usamljen primjer. Slični programi već godinama postoje u više njemačkih gradova, među kojima su Minhen, Hajdelberg, Manhajm, Keln i Frajburg. U tim sredinama lokalne vlasti subvencionišu noćne taksi-vožnje ili dijele vaučere kako bi se ženama omogućilo sigurnije kretanje nakon sumraka.

U većini gradova vaučeri imaju fiksnu vrijednost i važe isključivo za noćne vožnje unutar urbanog područja. Pojedine lokalne zajednice dozvoljavaju i zajedničko korištenje jedne vožnje, dok se u drugim slučajevima vaučeri izdaju isključivo pojedinačno.

Ovakve mjere zasnivaju se na procjenama da su žene noću češće izložene osjećaju nesigurnosti, uznemiravanju ili potencijalnim rizicima, posebno na putu od stanice javnog prevoza do kuće. Subvencionisani taksi se zato posmatra kao preventivna mjera, ali i kao poruka da lokalne vlasti aktivno učestvuju u unapređenju lične bezbjednosti građanki.

U nekim gradovima se razmatra i digitalizacija sistema, uključujući elektronske vaučere i jednostavnije procedure prijave, kako bi ova usluga bila dostupnija i efikasnija.