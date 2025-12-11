logo
Danska priznala grešku: Hiljade žena s Grenlanda dobiće odštetu zbog prisilne kontrole rađanja

Autor Dragana Božić
Parlament Danske usvojio je sporazum o pružanju individualne nadoknade ženama sa Grenlanda koje su bile žrtve višedecenijske kampanje za prisilnu kontrolu rađanja.

Hiljade žena s Grenlanda dobijaju odštetu zbog prisilne kontrole rađanja Izvor: Polar Media/Shutterstock

Prema sporazumu, žene koje ispunjavaju uslove dobiće po 300.000 danskih kruna (46.750 dolara) iz fonda za pomirenje, prenio je AP.

Ovaj slučaj je jedan od nekoliko za koje je javnost saznala posljednjih godina u vezi sa optužbama za nedolično ponašanje danskih vlasti prema narodu Grenlanda.

Kampanja za kontrolu rađanja izašla je na vidjelo 2022. godine, kada su zapisi pokazali da su hiljade žena i djevojčica od samo 13 godina bile podvrgnute ugradnji spirala bez njihovog znanja ili pristanka između 1966. i 1991. godine.

Grenland je 1991. godine dobio nadležnost nad svojim zdravstvenim sistemom kao poluautonomna danska teritorija.

"Sada će žene dobiti nadoknadu za koju se borimo već godinama", rekla je Aja Kemnic, poslanik u danskom parlamentu iz Grenlanda, koja je glasala za politički sporazum. 

(Srna)

