Diplomatski skandal u Danskoj: Razotkrivena trojica Amerikanaca koji su u tajnosti pripremali preuzimanje Grenlanda

Diplomatski skandal u Danskoj: Razotkrivena trojica Amerikanaca koji su u tajnosti pripremali preuzimanje Grenlanda

Autor Uroš Matejić
0

Danska vlada je donijela odluku o opozivu američkog otpravnika poslova nakon što su tamošnje obavještajne službe otkrile da su najmanje tri američka državljanina učestvovala u "operacijama uticaja" na Grenlandu s ciljem udaljavanja ostrva od Danske i približavanja SAD.

Danska opozvala američkog diplomatu zbog tajnih operacija na Grenlandu Izvor: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia/JEFFREY PHELPS/EPA

Danska vlada je opozvala američkog otpravnika poslova u zemlji nakon što su tamošnje  obaveštajne službe otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD, prenosi radiotelevizija DR.

Obavještajni zvaničnici, javlja DR, raskrinkali su mrežu u kojoj su bile najmanje tri osobe uključene u operacije. Takođe su objavili da znaju njihova imena i da su bliski predsjedniku Donaldu Trampu, ali su odlučili da ne otkriju njihov identitet kako bi zaštitili svoje izvore. Još nije poznato da li su radili po direktnim naređenjima Bijele kuće ili samostalno.

Ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je da je "svaki pokušaj miješanja u unutrašnje poslove Kraljevine neprihvatljiv".

Sastavljali mrežu kontakata

Navodi se da je jedan od muškaraca posetio Grenland kako bi prisustvovao tamošnjim sastancima i sastavio spisak potencijalnih saveznika i protivnika Trampovih planova za preuzimanje teritorije. Takođe je pozvao Grenlanđane da prijave slučajeve koji bi mogli biti iskorišćeni da se Danska prikaže u lošem svjetlu u američkim medijima, izvještava DR.

Druga dvojica muškaraca su navodno radila na izgradnji mreže kontakata sa političarima, biznismenima i liderima zajednice kako bi sproveli Trampove planove. 

"Neprihvatljivo je da su pokušali da se na takav način infiltriraju u grenlandsko društvo. Na Grenlandu je da sam odluči kakvu budućnost želi", rekla je poslanik Aja Hemnic.

"Ozbiljan udarac za odnose"

Rasmusen je rekao da će se kasnije danas sastati sa opozvanim otpravnikom poslova. On je trenutno najviši američki diplomata u Kopenhagenu, pošto nema ambasadora. Rekao je da je svrha sastanka da se Sjedinjenim Državama jasno stavi do znanja da bi svako zvanično mešanje u politiku Grenlanda bilo kršenje međunarodnih pravila.

Lider Radikalne stranke Martin Lidegard takođe je komentarisao slučaj. Ocijenio je da je u pitanju ozbiljna i neprijatna situacija, "pogotovo ako se ispostavi da su djelovali po zvaničnom naređenju".

"Teško je to dokazati, ali je takođe teško ne posumnjati u to. To znači da ne možemo vjerovati američkoj administraciji. To je ozbiljan udarac odnosima između SAD i Danske, ali naravno i između Grenlanda i SAD", rekao je Lidegard.

