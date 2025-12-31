logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanka uhapšena na Sarajevskom aerodromu: Pokušala unijeti veću količinu psihoaktivnih supstanci

Amerikanka uhapšena na Sarajevskom aerodromu: Pokušala unijeti veću količinu psihoaktivnih supstanci

Autor Dragana Božić
0

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH uhapsili su danas na Aerodromu Sarajevo državljanku SAD čiji su inicijali I.A.T. koja je pokušala da u BiH unese veću količinu električnih cigareta, gumenih bombona i tableta u kojima je utvrđena psihoaktivna supstanca.

Amerikanka uhapšena na Sarajevskom aerodromu Izvor: Granična policija BiH

Roba je zaplijenjena pri ulasku na Aerodrom, kada je Amerikanka kontrolisana pri dolasku iz Istanbula.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Granične policije.

O događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašten promet droge protiv I.A.T. biće dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aerodrom Sarajevo hapšenje droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ