Amerikanka uhapšena na Sarajevskom aerodromu: Pokušala unijeti veću količinu psihoaktivnih supstanci

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH uhapsili su danas na Aerodromu Sarajevo državljanku SAD čiji su inicijali I.A.T. koja je pokušala da u BiH unese veću količinu električnih cigareta, gumenih bombona i tableta u kojima je utvrđena psihoaktivna supstanca.

Izvor: Granična policija BiH

Roba je zaplijenjena pri ulasku na Aerodrom, kada je Amerikanka kontrolisana pri dolasku iz Istanbula.

Preliminarnim testiranjem utvrđeno je da svi predmeti sadrže veću količinu praškastih, tvrdih i tečnih psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Granične policije.

O događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlašten promet droge protiv I.A.T. biće dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

(Srna)