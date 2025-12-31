Presuda u Banjaluci: RTRS mora platiti BHRT-u više od 2,5 miliona KM

Okružni privredni sud u Banjaluci naložio je RTRS-u da BHRT-u isplati 2.515.814,75 KM po osnovu RTV takse, utvrdivši da prikupljena sredstva nisu raspoređivana u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Okružni privredni sud u Banjaluci presudio je da Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) mora isplatiti Radioteleviziji Bosne i Hercegovine (BHRT) iznos od 2.515.814,75 KM po osnovu prikupljene RTV takse, nakon što je utvrđeno da dio sredstava nije raspoređivan u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH.

Kako je navedeno u presudi, sud je djelimično uvažio potraživanje BHRT-a u ukupnom iznosu od 3.357.002,18 KM za period od 1. septembra do 31. decembra 2023. godine, dok je u cijelosti priznao potraživanje RTRS-a po osnovu troškova prikupljanja RTV takse u iznosu od 841.187,43 KM. Nakon izvršenog prebijanja međusobnih potraživanja, RTRS je obavezana da BHRT-u isplati navedeni iznos.

Presudom je takođe naloženo da RTRS BHRT-u nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.452,37 KM, i to u roku od 30 dana od dana donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, saopšteno je iz BHRT-a.

Sud je odredio i da se na dosuđeni iznos obračunavaju zakonske zatezne kamate počev od dana donošenja presude, 29. decembra 2025. godine, pa sve do konačne isplate.

Ova presuda predstavlja prvu sudsku odluku kojom je, nakon ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, potvrđeno pravo BHRT-a na prihod od RTV takse koju RTRS prikuplja na teritoriji Republike Srpske, a koju ranije nije raspoređivala u skladu sa zakonom.

Protiv presude Okružnog privrednog suda u Banjaluci dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci u roku od 15 dana od dana njenog prijema.