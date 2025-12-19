RAK ispituje prilog RTRS-a o kupovini stanova u Istočnom Sarajevu

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) ispitaće, po službenoj dužnosti, prilog emitovan u emisiji „Pečat“ na RTRS-u, koji se bavi kupovinom stanova u Istočnom Sarajevu od strane građana s prebivalištem u Sarajevu

Izvor: RTRS/screenshot

Kako su iz RAK-a potvrdili za Detektor, postupak se odnosi na prilog emitovan u emisiji "Pečat", autora Gvozdena Šarca, koju vodi Nada Veletić.

Iz Agencije navode da će postupati u skladu s Pravilnikom o postupku rješavanja povreda uslova dozvola i važećih propisa Regulatorne agencije za komunikacije.

"Regulatorna agencija za komunikacije će po službenoj dužnosti postupiti u skladu s Pravilnikom o postupku rješavanja povreda uslova dozvola i propisa RAK-a, te ispitati navode u vezi s prilogom emitovanim u emisiji ‘Pečat’ RTRS-a", saopšteno je iz Agencije.

U spornom prilogu izneseni su podaci o broju osoba s prebivalištem u Sarajevu koje su u posljednjem periodu kupile stanove u Istočnom Sarajevu. U prilogu se navodi broj od oko 800 kupljenih stanova, uz ocjene da se radi o politički motivisanom procesu koji bi mogao imati dugoročne posljedice po strukturu stanovništva tog grada.

U okviru emisije iznesene su i tvrdnje da bi dolazak novih stanovnika mogao dovesti do zahtjeva za izgradnjom džamije, školski program na bosanskom jeziku javnim sadržajima, kao i izjave sagovornika koji su ove procese povezivali sa širim političkim i bezbjednosnim pitanjima.

Među sagovornicima u prilogu bili su i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, kao i politički analitičar Filip Matić, koji su iznosili vlastite stavove o razlozima i mogućim posljedicama kupovine nekretnina od strane građana iz Sarajeva.

U samom prilogu navedeno je i da su razlozi za kupovinu stanova u Istočnom Sarajevu, između ostalog, niže cijene kvadrata u odnosu na Sarajevo, niži troškovi života, kao i blizina glavnog grada, aerodroma i drugih infrastrukturnih i javnih sadržaja.

RAK će, nakon provedenog postupka, utvrditi da li je u ovom slučaju došlo do kršenja važećih propisa koji se odnose na programski sadržaj emitera.