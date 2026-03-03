Kuda lete avioni iz Dubaija i Emirata? Ovo je jedina putanja kojom mogu da izbjegnu rakete i dronove

Civilni avioni iz UAE sada koriste zaobilaznu rutu do Evrope, uključujući Srbiju, zbog zatvorenog vazdušnog prostora iznad Iraka i Sirije.

Izvor: flightradar24/printscreen

Umesto standardne, svi civilni avioni kojima je dato odobrenje da polete sa nekog aerodroma u Ujedninjenim Arapskim Emiratima i koji treba da dolete do neke destinacije u Evropi, uključujući i Srbiju, koristiće praktično zaobilaznu rutu – preko Omana, Saudijske Arabije i Egipta. Riječ je o putu do 1.000 kilometara dužem, ali trenutno jedinom bezbjednom.

Kako objašnjava Predrag Vučetić, urednik portala Aero.rs, civilni avioni koji se nalaze na aerodromima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), zbog aktuelnih ratnih dejstava u ovom dijelu Bliskog istoka, mogu da polete samo uz saglasnost tamošnjeg Ministarstva odbrane.

"Zaobilazna" ruta duža od 500 do 1.000 kilometara

Tako je sinoć, kako kaže, poletio jedan avion kompanije "Fly Dubai", da bi odmah nakon toga došlo do proglašenja zabrane letova iz UAE.

Avion koji je poleteo iz UAE do Srbije putuje preko Omana, Sudijske Arabije, Egipta i Sredozemnog mora

Izvor: flightradar24/printscreen

Na primjeru rute njegovog leta ujedno se objašnjava i koji je trenutno jedini dozvoljeni i bezbjedni put za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u ovom dijelu sveta, dok traje sukob između SAD i Izraela sa Iranom.

"Nakon uzletanja iz UAE, avion ide ka Omanu, pa u Saudijsku Arabiju, potom ka Egiptu i dalje preko Sredozemnog mora i Grčke do Srbije. To je, praktično, "zaobilazni" put i u zavisnosti od rute koju su dobili piloti, ruta ovog leta je duža od 500 do 1.000 kilometara nego da idu standardnim putem preko Iraka i Turske – objašnjava Vučetić.

Zatvoren vazdušni prostor iznad Iraka, Sirije, Jordana i Izraela

U ovom trenutku, dodaje, to je jedini vazdušni prostor koji je bezbjedan i tu rutu će koristiti svi civilni avioni koji treba da iz UAE lete do neke destinacije u Evropi.

putanja letova aviona iz Dubaija za Beograd

Izvor: flightradar24/printscreen

"Standardna ruta letova iz UAE ka Evropi, dakle i ka Srbiji, onemogućena je jer Irak ima proglašenu zabranjenu zonu letenja. Takođe, pored Iraka, i Sirija, Jordan i Izrael su zatvorene za vazdušni saobraćaj", kaže urednik portala Aero.rs.

(Blic/MONDO)