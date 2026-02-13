Skandal iznad Evrope: Brutalna masovna tuča putnika prekinula let iz Turske (VIDEO)

Masovna tuča u avionu iz Turske za Mančester izazvala je hitno slijetanje u Brisel.

Izvor: Facebook/YappAppNews

Zbog masovne tuče koja je izbila između britanskih putnika na letu iz Turske za Mančester avion je hitno preusmjeren da sleti u Brisel.

Dramatični snimci prikazuju putnike kako vrište dok gledaju razmenu udaraca i rvanje u prolazu između sjedišta.

Haos se brzo proširio u avionu, a prestravljene porodice i stariji putnici bili su uhvaćeni međusobnom okršaju, piše Dejli Mejl.

Očevici su opisali da su videli krv na sjedištima i zube razbacane po podu.

Do haosa je došlo kada je jedan putnik navodno pokušao da otme telefon drugom.

Policija je ušla u avion po sletanju u Brisel i privela dvije osobe.

Putnici su tvrdili da je jedan od privedenih mnogo pio i imao rasističke izjave prije nego što je ušao u sukob sa kabinskim osobljem oko cigareta.

"U jednom trenutku je postalo veoma nasilno. Putnici su bili uznemireni. Ljudi su bili uplašeni. Atmosfera je postala haotična", rekao je jedan putnik.

Drugi je dodao: "Poštovanje putnicima koji su se suprotstavili rasizmu, uključujući i ljubaznu osobu koja je sjedila sa onima koji su bili potreseni i tješila ih. Posada aviona Džet2 je mirno i profesionalno riješila situaciju"

Pilot je kasnije rekao putnicima da za 30 godina letenja može da nabroji svoja hitna slijetanja na prste jedne ruke, dodajući da nikada nije bio svedok tako nasilnog incidenta.

Avion je kasnije nastavio ka Mančesteru nakon neplaniranog preusmjeravanja.

(MONDO)