Kamen temeljac položen: Počinje izgradnja nove Policijske stanice u Srpcu

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević položili su danas kamen temeljac za izgradnju novog objekta Policijske stanice koji će imati 1.400 metara kvadratni

Izvor: Katarina Šaponja/Srna

Polaganju kamena temeljca prisustvovao je i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević, nosioci lokalne vlasti, policijski pripadnici, te predstavnici javnog i društvenog života opštine.

Vrijednost ove investicije, koju finansira Vlada Republike Srpske, jeste oko dva i po miliona KM, a opština Srbac je jedan od sufinansijera jer je obezbijedila zemljište i svu potrebnu dokumentaciju do građevinske dozvole.

Objekat u kojem trenutno funkcioniše Policijska stranica Srbac je dotrajao, pa je odlučeno da se gradi novi.