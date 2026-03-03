logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamen temeljac položen: Počinje izgradnja nove Policijske stanice u Srpcu

Kamen temeljac položen: Počinje izgradnja nove Policijske stanice u Srpcu

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević položili su danas kamen temeljac za izgradnju novog objekta Policijske stanice koji će imati 1.400 metara kvadratni

Srn2026-3-3_124437_3.jpg Izvor: Katarina Šaponja/Srna

Polaganju kamena temeljca prisustvovao je i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević, nosioci lokalne vlasti, policijski pripadnici, te predstavnici javnog i društvenog života opštine.

Vrijednost ove investicije, koju finansira Vlada Republike Srpske, jeste oko dva i po miliona KM, a opština Srbac je jedan od sufinansijera jer je obezbijedila zemljište i svu potrebnu dokumentaciju do građevinske dozvole.

Objekat u kojem trenutno funkcioniše Policijska stranica Srbac je dotrajao, pa je odlučeno da se gradi novi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbac policija izgradnja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ