logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordi na pisti: Kroz aerodrome u BiH prošle godine prošlo više od tri miliona putnika

Rekordi na pisti: Kroz aerodrome u BiH prošle godine prošlo više od tri miliona putnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Promet putnika na aerodromima u BiH u prošloj godini iznosio je 3.121.950 i veći je za 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, rečeno je Srni u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Broj putnika na aerodromima u BiH Izvor: Shutterstock

Najprometniji aerodromi su sarajevski i banjalučki, na kojima je lani opsluženo 2.226.692, odnosno 484.711 putnika.

U 2025. u odnosu na prethodnu godinu, broj putnika na sarajevskom aerodromu veći je za 22,23 odsto, a na banjalučkom za 21,42 odsto.

Kroz tuzlanski aerodrom lani je prošlo 338.136 putnika, što je više za 62,73 odsto u odnosu na 2024, a kroz mostarski 72.411 putnika, što je više za 53,11 odsto.

Od ukupnog broja prevezenih putnika prošle godine, njih 1.559.489 je poletilo sa četiri aerodroma u BiH, dok je 1.562.461 putnik sletio u zemlju.

Kroz aerodrome u BiH u 2023. godini prošlo je 2.425.711 putnika, u godini prije 965.381.

Kada je riječ o obimu prevezene robe u vazdušnom saobraćaju u prošloj godini, on je iznosio 2.888,35 tona, od čega se 2.337,35 tona odnosi na istovarenu, a 551 tona na utovarenu robu.

Lani je prevezena i 281 tona pošte, od čega se 246 tona odnosi na istovarenu, a 35 tona na utovarenu poštu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aerodrom BiH Aerodrom Banjaluka Aerodrom Tuzla Aerodrom Sarajevo aerodrom Mostar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ