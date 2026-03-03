Rekordi na pisti: Kroz aerodrome u BiH prošle godine prošlo više od tri miliona putnika

Promet putnika na aerodromima u BiH u prošloj godini iznosio je 3.121.950 i veći je za 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, rečeno je Srni u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Najprometniji aerodromi su sarajevski i banjalučki, na kojima je lani opsluženo 2.226.692, odnosno 484.711 putnika.

U 2025. u odnosu na prethodnu godinu, broj putnika na sarajevskom aerodromu veći je za 22,23 odsto, a na banjalučkom za 21,42 odsto.

Kroz tuzlanski aerodrom lani je prošlo 338.136 putnika, što je više za 62,73 odsto u odnosu na 2024, a kroz mostarski 72.411 putnika, što je više za 53,11 odsto.

Od ukupnog broja prevezenih putnika prošle godine, njih 1.559.489 je poletilo sa četiri aerodroma u BiH, dok je 1.562.461 putnik sletio u zemlju.

Kroz aerodrome u BiH u 2023. godini prošlo je 2.425.711 putnika, u godini prije 965.381.

Kada je riječ o obimu prevezene robe u vazdušnom saobraćaju u prošloj godini, on je iznosio 2.888,35 tona, od čega se 2.337,35 tona odnosi na istovarenu, a 551 tona na utovarenu robu.

Lani je prevezena i 281 tona pošte, od čega se 246 tona odnosi na istovarenu, a 35 tona na utovarenu poštu.

