Manje letova iz Banjaluke: Rajaner smanjuje linije za Beč, Memingen i Baden Baden

Niskotarifna avio-kompanija Rajaner najavila je drastično smanjenje broja letova širom Evrope u 2026. godini, a među pogođenim zemljama su i Bosna i Hercegovina i Srbija.

Izvor: Bradley Caslin/Shutterstock

Niskotarifna avio-kompanija Rajaner najavila je ukidanje niza linija širom Evrope u 2026. godini, što će uticati na milione putnika u Španiji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama.

Odluka o smanjenju broja letova dolazi nakon poslovno veoma aktivne 2025. godine, u kojoj je kompanija s jedne strane proširila svoju mrežu letova, a s druge strane se suočila sa izazovima poput kašnjenja u isporuci Boingovih aviona.

Izvor: Wikimedia/Wikimedia-Adrian Pingstone

Ukupno bi moglo biti ukinuto oko tri miliona sjedišta, što će značajno uticati na povezanost, posebno između manjih gradova, izvještava Euronews. Rajaner je još u oktobru 2025. godine objavio da za zimski red letenja ukida 24 linije do i iz Njemačke, smanjujući kapacitet za skoro 800.000 sjedišta.

Smanjenjem je pogođeno devet aerodroma, uključujući Hamburg, Berlin, Keln i Frankfurt-Han, a operacije na aerodromima u Lajpcigu, Drezdenu i Dortmundu ostaće obustavljene i tokom 2026. godine.

Kao razlog navode se visoke naknade za kontrolu vazdušnog saobraćaja i bezbjednost, kao i visoke njemačke takse.

Vazdušni saobraćaj Njemačke se najslabije oporavio nakon pandemije

"Izuzetno visoki troškovi pristupa u Njemačkoj su u oštroj suprotnosti sa zemljama poput Irske, Španije i Poljske, koje nemaju poreze na avijaciju, ili Švedske, Mađarske i Italije, gde se porezi ukidaju uz smanjene troškove pristupa kako bi se podstakao saobraćaj, turizam, radna mjesta i ekonomski oporavak", saopštila je kompanija.

Rajaner je dodao da je Njemačka stoga jedno od najslabije oporavljenih tržišta vazdušnog saobraćaja u Evropi, sa saobraćajem na samo 88 procenata nivoa pre pandemije. Najavili su premještanje kapaciteta u zemlje sa povoljnijim uslovima, ali su izrazili i spremnost za povratak ako nemačka vlada smanji poreze i takse.

Značajna smanjenja letova su takođe najavljena za Španiju. Nakon smanjenja za milion mesta u zimskom rasporedu leta za 2025. godinu, kompanija će smanjiti kapacitet za dodatnih 1,2 miliona mesta u ljetnjem rasporedu ljeta za 2026. godinu.

Rajaner ima sporove sa španskim operaterom

To uključuje obustavu svih letova za Asturiju i Vigo i zatvaranje baze u Santijago de Komposteli. Smanjuje se i broj letova za Santander i Saragosu, a otkazuju se i veze sa Kanarskim ostrvima. Baza u Herezu, zatvorena ove sezone, neće raditi ni 2026. godine.

Razlog su sporovi sa španskim operaterom aerodroma Aena oko povećanja poreza i naknada, kao i, kako tvrdi Rajaner, "kazne za ilegalni prtljag" koje je nametnula španska vlada. "Aenin monopolski pristup cijenama je takav da mali, nedovoljno iskorišćeni regionalni aerodromi moraju da naplaćuju slične cijene kao i prometni veliki aerodromi poput Madrida, Barselone, Palme i Malage."

"Zato Rajaner preusmerava kapacitete na ove veće španske aerodrome", saopštila je kompanija, dodajući da preusmeravaju letove na jeftinije aerodrome u Hrvatskoj, Maroku, Italiji, Švedskoj i Albaniji.

Kapacitet kompanije Rajaner u Belgiji smanjen je za oko 22 procenta

U Francuskoj, Rajaner je smanjio broj sjedišta za 750.000 i 25 ruta tokom zime 2025. godine zbog većih poreza na avijaciju, obustavivši letove za Beržerak, Briv i Strazbur. Iako su letovi za Beržerak ponovo otvoreni za leto 2026. godine, rute za Briv i Strazbur ostaju obustavljene.

Komercijalni direktor Džejson Mekginis upozorio je da su moguća dalja otkazivanja. To se već dešava: od 27. marta, Rajaner će obustaviti operacije na aerodromu Klermon-Feran Overnj, sa kojeg trenutno leti za London, Porto i Fes, zbog ekoloških poreza. Ruta Dablin-Rodez je takođe otkazana za 2026. godinu.

Rajaner je uklonio 20 ruta i milion sedišta iz Brisela i Šarlroa iz svog zimskog rasporeda 2026/27. Glavni razlog je novi belgijski porez na avijaciju, koji će se udvostručiti na 10 evra po putniku. Odluka utiče na destinacije kao što su Milano, Barselona, Lisabon i Krakov i smanjuje kapacitet Rajanera u Belgiji za oko 22 procenta.

Portugalska vlada mora da interveniše

Kompanija je takođe povukla pet aviona iz svojih baza. "Ako vlada zaista želi da oživi belgijsku ekonomiju, trebalo bi da ukine ovu štetnu avijacijsku taksu kako bi podstakla saobraćaj i turizam, a ne da je udvostruči", saopštila je kompanija.

Rajaner otkazuje svih šest svojih ruta do i od Azora od kraja marta ove godine, što će uticati na oko 400.000 putnika godišnje i smanjiti kapacitet u Portugalu za oko 22 procenta. Odluka je doneta zbog viših naknada za kontrolu vazdušnog saobraćaja koje je nametnuo portugalski operater ANA, kao i poreza EU ​​usmjerenih na letove na kratke relacije.

"Nažalost, monopol kompanije ANA nema plan da proširi jeftinu povezanost sa Azorima. Portugalska vlada mora da interveniše kako bi osigurala da se njeni aerodromi koriste u korist portugalskog naroda, a ne u korist francuskog monopola", navodi se u saopštenju kompanije Rajaner. ANA je odbacila optužbe, tvrdeći da su takse na Azorima niske i da je dijalog otvoren.

Smanjenja u Bosni, Srbiji i Litvaniji takođe

Smanjenje broja letova za ljeto 2026. godine najavljeno je i za Bosnu i Srbiju, uglavnom zbog preusmjeravanja resursa ka područjima sa rastućom potražnjom, poput Hrvatske. U Banjaluci se broj nedjeljnih letova smanjuje sa šest na dva na linijama za Beč, Memingen i Baden Baden.

Dvije nedjelje letova se otkazuju u Nišu, po jedan za Beč i Maltu. Rajaner takođe otkazuje dve rute između Irske i Litvanije od aprila: Belfast-Kaunas i Dablin-Palanga, a otkazani su i letovi iz Viljnusa za Stokholm.