"Rajaner" najavljuje skuplje karte: Krajem 2026. prosječno je koštala 44 evra, sada poskupljenja skaču i do 9 odsto

Otkriveno i šta su razlozi.

Niskobudžetna avio-kompanija Rajaner očekuje da će cijene avionskih karata porasti više nego što je ranije prognozirano, zbog, kako navode, snažne potražnje i rasta broja putnika.

Kompanija je saopštila da bi cijene mogle da porastu i do devet odsto, što je više od ranije najavljenog rasta od sedam procenata iz novembra. Ove godine Rajaner očekuje gotovo 208 miliona putnika.

U kvartalnom izvještaju navodi se da je prosečna cijena karte u periodu od oktobra do kraja decembra porasla četiri odsto i dostigla 44 evra.

Ipak, kompanija je zabilježila oštar pad profita u poslednjem tromesečju, nakon što joj je italijansko tijelo za zaštitu konkurencije izreklo kaznu od 256 miliona evra zbog, kako je navedeno, zloupotrebe dominantnog položaja i blokiranja turističkih agencija u pristupu njenim uslugama.

Rajaner je u tri mjeseca do kraja decembra ostvario dobit prije oporezivanja od 24,4 miliona evra, što je pad od čak 83 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, kada je zarada iznosila 143,7 miliona evra.

S druge strane, ukupni prihodi porasli su za devet odsto, na 3,21 milijardu evra, dok je broj putnika povećan za šest odsto, na 47,5 miliona.

Kompanija navodi da su snažne rezervacije tokom školskog raspusta u oktobru, kao i tokom božićnih i novogodišnjih praznika, značajno doprinele rastu broja putnika.

Razrađena strategija Rajanera

Italijanska agencija za zaštitu konkurencije saopštila je u decembru da je Rajaner sproveo "razrađenu strategiju" kojom je otežavao onlajn i klasičnim turističkim agencijama kupovinu karata preko svog sajta.

Prema tom izvještaju, kompanija je blokirala ili usporavala kupovine, ili ih činila ekonomski i tehnički zahtjevnim, naročito kada su letovi kombinovani sa uslugama drugih avio-kompanija, turističkim aranžmanima ili osiguranjem.

Rajaner, međutim, tvrdi da je kazna neosnovana i da je uvjeren da će biti poništena u žalbenom postupku.

Kompanija ističe da je njen model direktne prodaje karata putnicima konkurentan jer omogućava niže cijene, od čega, kako navode, korist imaju potrošači.

Rajaner je prošle nedjelje privukao veliku pažnju javnosti nakon što je direktor Majkl O’Liri odbacio ideju o uvođenju Starlink interneta Ilona Maska na letovima. To je dovelo do javne prepirke između dvojice poslovnih lidera na društvenim mrežama, a kompanija tvrdi da je ta polemika čak blago povećala broj rezervacija, zahvaljujući dodatnoj promociji.

Na razgovoru sa investitorima, O’Liri je rekao da bi neto dobit kompanije na godišnjem nivou mogla da dostigne i do 2,23 milijarde evra. Ipak, upozorio je da je ta prognoza i dalje izložena spoljnim rizicima, uključujući mogućnost eskalacije sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Rajaner planira da do 2034. godine poveća broj putnika na 300 miliona, dijelom zahvaljujući novoj floti od 300 aviona "Boeing 737 Max 10".

Letjelice će stići na vrijeme

O’Liri je rekao analitičarima da je vjerovatnije da će prva isporuka 15 aviona, planirana za proljeće 2027. godine, stići na vrijeme, ili čak i prije roka

Američki proizvođač Boing posljednjih godina ima problema sa isporukom novih letjelica zbog kriza vezanih za kvalitet i bezbjednosne standarde.

Tokom 2024. godine, veliki štrajk radnika u Boingovim fabrikama u Sijetlu dodatno je usporio proizvodnju. Rajaner je tada upozorio da su kašnjenja dovela do rasta cijena karata zbog ograničenih kapaciteta. Ipak, O’Liri je sada izjavio da očekuje da će porudžbina aviona Max 10 biti realizovana na vrijeme.

Model Max 10 je ekonomičniji u potrošnji goriva i ima 21 odsto više sjedišta u odnosu na stariju flotu "Boeing 737 Next Generation".

