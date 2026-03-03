Gori Bejrut, gust crni dim prekrio nebo: Izraelci žestoko udaraju, eksplozije odzvanjaju prestonicom (Foto)

Izrael je saopštio da sprovodi istovremene vojne udare na Teheran i Bejrut, navodeći da su meta "vojni ciljevi" iranskog režima i Hezbolaha.

Izvor: Profimedia/IBRAHIM AMRO / AFP

Izrael je saopštio da sprovodi napade na "vojne ciljeve" u iranskoj prestonici Teheranu i u libanskoj prestonici Bejrutu. Napadi su usmjereni na "vojne ciljeve" iranskog režima i Hezbolaha, kojeg podržava Iran, navelo je Izraelsko ratno vazduhoplovstvo u saopštenju u utorak ujutru.

Ranije je izraelska vojska saopštila da je gađala iranske lansere raketa i sisteme protivvazdušne odbrane korišćene za "gađanje aviona Izraelskog ratnog vazduhoplovstva".

Izraelski avioni će, kako je navedeno, "nastaviti da gađaju pokušaje naoružavanja raketnih lansera", kao i "položaje za dejstvo, lansere raketa i balističke projektile".

Nekoliko sati ranije, Centralna komanda SAD objavila je na mreži X da su američke snage "uništile komandne i kontrolne objekte Korpusa čuvara islamske revolucije, iranske kapacitete protivvazdušne odbrane, lokacije za lansiranje raketa i dronova, kao i vojne aerodrome".

U međuvremenu, Iran je tokom noći nastavio vazdušne napade na američke saveznike u Zalivu.

Gust crni dim se uzdiže iznad južnih predgrađa Bejruta: