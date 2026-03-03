logo
Nakon sukoba SAD-a i Izraela s Iranom: Brisel zabrinut zbog mogućeg migracionog talasa 1

Nakon sukoba SAD-a i Izraela s Iranom: Brisel zabrinut zbog mogućeg migracionog talasa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Evropska komisija izrazila je zabrinutost zbog potencijalnog migracionog talasa ka Evropskoj uniji zbog sukoba na Bliskom istoku, te najavila unutrašnje kontrole bezbjednostu u članicama EU.

Brisel zabrinut zbog mogućeg migracionog talasa Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

"Što se tiče migracija, Komisija poboljšava pripravnost kroz pažljivije praćenje trendova i pojačanu saradnju sa relevantnim agencijama UN i zemljama partnerima", navodi se u saopštenju Komisije nakon sastanka Koledža za bezbjednost.

SAD i Izrael pokrenuli su napade 28. februara na mete u Iranu, uključujući i Teheran. Iran je uzvratio napadima.

(Srna)

Brisel migranti Iran

Darko

O čemu se Brisel brine....bruka i sramota...da im sada Zelenski pošalje još milion izbjeglica bili bi sretni....

