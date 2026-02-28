Izrael napao Iran: Proglašeno vanredno stanje, očekuje se odgovor Teherana

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je pokrenuta vojna operacija protiv Irana, uz vazdušne udare na ciljeve u centru Teherana.

Izvor: youtube/printscreen/Robert Dacešin

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana, prenosi CNN.

Prema zvaničnom saopštenju izraelskog Ministarstva odbrane, akcija je preduzeta kao "preventivni korak" u cilju neutralizacije neposrednih prijetnji po bezbjednost države Izrael.

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana "pitanje trenutka", a vjeruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Širom Izraela već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah sklone u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

Istovremeno, izvori iz Irana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prijestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvijek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz naprednu instrukciju poslatu direktno na mobilne telefone da se ostane u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila za mogućnost lansiranja raketa.

