logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael napao Iran: Proglašeno vanredno stanje, očekuje se odgovor Teherana

Izrael napao Iran: Proglašeno vanredno stanje, očekuje se odgovor Teherana

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je pokrenuta vojna operacija protiv Irana, uz vazdušne udare na ciljeve u centru Teherana.

Izrael napao Iran Izvor: youtube/printscreen/Robert Dacešin

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana, prenosi CNN.

Prema zvaničnom saopštenju izraelskog Ministarstva odbrane, akcija je preduzeta kao "preventivni korak" u cilju neutralizacije neposrednih prijetnji po bezbjednost države Izrael.

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana "pitanje trenutka", a vjeruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Širom Izraela već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah sklone u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

Istovremeno, izvori iz Irana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prijestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvijek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz naprednu instrukciju poslatu direktno na mobilne telefone da se ostane u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila za mogućnost lansiranja raketa.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ