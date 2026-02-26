logo
Pregovori u Ženevi: Trampovi izaslanici razočarani napustili razgovore s Iranom

Autor Haris Krhalić
0

Iranski ministar Aragči opisao je razgovore sa Trampovim izaslanicima u Ženevi kao najintenzivnije do sada.

Kolaž fotografija američkog predsjednika Donalda Trampa i iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija Izvor: Hasan Mrad / Zuma Press / Profimedia

U Ženevi su održana dva kruga intenzivnih pregovora između najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i iranskog šefa diplomatije Abasa Aragčija. Iako su sastanci Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa sa iranskim zvaničnikom trajali satima, prvi izvještaji ukazuju na to da su razlike između dvije strane i dalje velike.

Aragči: Jedni od najdužih i najintenzivnijih pregovora

Nakon sastanka, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je za iransku državnu televiziju da su indirektni razgovori sa SAD o nuklearnom programu bili „jedna od najintenzivnijih i najdužih runda pregovora do sada“.

Iako nije želio da iznosi specifične detalje, Aragči je bio jasan u stavu Teherana:

„Ono što treba da se desi jasno je predočeno sa naše strane“, poručio je iranski šef diplomatije.

Šta nudi Teheran, a šta traži Vašington?

Razgovori su vođeni uz posredovanje omanskog ministra spoljnih poslova Badra Albusaidija i šefa nuklearne agencije UN-a (IAEA) Rafaela Grosija. Trenutno je dogovor daleko zbog drastično različitih zahtjeva:

  • Ponuda Teherana: Iran nudi ograničenje obogaćivanja uranijuma isključivo za medicinske potrebe i privremenu obustavu nuklearnih aktivnosti, nakon čega bi se proces nastavio pod regionalnom regulacijom.
  • Zahtjevi SAD: Vašington insistira na sporazumu bez vremenskog roka, potpunom demontiranju nuklearnih postrojenja i izmještanju obogaćenog uranijuma van Irana.

Bijela kuća bez komentara, izaslanici razočarani

S druge strane, zvanični Vašingtona još uvijek ćute. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar o dešavanjima u Ženevi.

Ipak, izvori koje citira "Channel 12" navode da su Vitkof i Kušner napustili prvu rundu razgovora vidno razočarani onim što su Iranci predstavili, što dodatno naglašava težinu neslaganja.

