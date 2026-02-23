logo
Hitno evakuisana američka ambasada u Bejrutu: 50 ljudi napustilo Liban usred tenzija od rata sa Iranom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dio osoblja iz američke ambasade u Bejrutu je evakuisan.

evakuisana američka ambasada u Bejrutu Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Dio osoblja u američkoj ambasadi u Bejrutu u Libanu je danas evakuisan, piše "BBC". Visoki zvaničnik Stejt Departmenta je potvrdio da je dio osoblja evakuisan zbog tenzija Irana i Sjedinjenih Država i straha od izbijanja direktnog vojnog sukoba.

"Kontinuirano procjenjujemo bezbjednosnu situaciju i na osnovu naše posljednje procjene, utvrdili smo da je razumno smanjiti naše prisustvo na neophodno osoblje. Ambasada ostaje operativna sa svojim osnovnim osobljem na mjestu. Ovo je privremena mjera kako bi se osigurala bezbjednost osoblja, a istovremeno održala naša sposobnost da funkcionišemo i pomažemo američkim građanima", izjavio je visoki američki zvaničnik.

Evakuisano je 50 ljudi iz ambasade. Od njih 50, 32 je napustilo Liban u pratnji svojih porodica.

Da podsjetimo, Sjedinjene Američke Države gomilaju svoje trupe blizu Irana zbog čega svijet strahuje od izbijanja direktnog vojnog sukoba. Američki predsjednik Donald Tramp dao je rok Iranu da potpiše sporazum o nuklearnom naoružanju inače bi mogla da uslijedi vojna intervencija.

(Mondo.rs)

