Tragičan epilog nesreće u Beču: Najmanje 4 osobe poginule nakon urušavanja betona na gradilištu

Četiri radnika su poginula, a jedan je teško povrijeđen u urušavanju skele i betona na gradilištu u Beču.

U stravičnoj nesreći koja se danas popodne dogodila u bečkom okrugu Alsergrund, četiri osobe su izgubile život, dok je jedan radnik zadobio teške tjelesne povrede. Prema pisanju portala Heute.at, do nesreće je došlo u dvorištu jedne zgrade tokom izvođenja građevinskih radova.

Usljed urušavanja dijelova skele, oplate i velike količine svježeg betona, više radnika ostalo je zatrpano pod ruševinama. Spasilačke ekipe su uspjele da izvuku 45-godišnjeg muškarca koji je sa kritičnim povredama glave, kičme i ekstremiteta hitno prebačen u traumatološku kliniku. Nažalost, potraga za preostalom četvoricom radnika završena je tragično – spasioci su potvrdili da su podlegli povredama na licu mjesta.

— heute.at (@Heute_at)March 17, 2026

Područje oko Porcelangase je i dalje pod potpunom blokadom, dok policija, vatrogasci i dežurne službe obavljaju uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.

