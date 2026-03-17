logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragičan epilog nesreće u Beču: Najmanje 4 osobe poginule nakon urušavanja betona na gradilištu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Četiri radnika su poginula, a jedan je teško povrijeđen u urušavanju skele i betona na gradilištu u Beču.

Četiri osobe poginule na gradilištu u Beču Izvor: Shutterstock

U stravičnoj nesreći koja se danas popodne dogodila u bečkom okrugu Alsergrund, četiri osobe su izgubile život, dok je jedan radnik zadobio teške tjelesne povrede. Prema pisanju portala Heute.at, do nesreće je došlo u dvorištu jedne zgrade tokom izvođenja građevinskih radova.

Usljed urušavanja dijelova skele, oplate i velike količine svježeg betona, više radnika ostalo je zatrpano pod ruševinama. Spasilačke ekipe su uspjele da izvuku 45-godišnjeg muškarca koji je sa kritičnim povredama glave, kičme i ekstremiteta hitno prebačen u traumatološku kliniku. Nažalost, potraga za preostalom četvoricom radnika završena je tragično – spasioci su potvrdili da su podlegli povredama na licu mjesta.

Područje oko Porcelangase je i dalje pod potpunom blokadom, dok policija, vatrogasci i dežurne službe obavljaju uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće.

(Mondo.rs)

Tagovi

Beč gradilište nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ