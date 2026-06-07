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Tragedija kod Malte: Iz mora izvučeno 10 tijela nakon prevrtanja broda sa migrantima

Tragedija kod Malte: Iz mora izvučeno 10 tijela nakon prevrtanja broda sa migrantima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Italijanska obalska straža saopštila je da je izvučeno 10 tijela nakon prevrtanja broda sa migrantima kod Malte. Spaseno je 48 osoba, dok se potraga nastavlja.

brod.jpg Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Najmanje deset osoba poginulo je nakon prevrtanja broda sa migrantima u vodama kod Malte, saopštila je italijanska obalska straža.

Prema posljednjim informacijama, ribarski brod koji se zatekao u blizini mjesta nesreće uspio je da spasi 48 ljudi od približno 60 migranata za koje je prijavljeno da su krenuli na put preko Sredozemnog mora.

Nesreća se dogodila oko 83 kilometra jugoistočno od obala Malte, gdje se brod, koji je prethodno isplovio iz Libije, prevrnuo pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Italijanski spasioci do sada su iz mora izvukli deset tijela, dok se potraga za eventualnim preživjelima i nestalim osobama nastavlja.

"Potraga u tom području se nastavlja u koordinaciji sa malteškim vlastima", saopštila je italijanska obalska straža.

Sredozemno more i dalje predstavlja jednu od najopasnijih migrantskih ruta na svijetu, a brodolomi sa smrtnim ishodom i dalje su česta pojava na putu migranata koji iz sjeverne Afrike pokušavaju da stignu do evropskih obala.

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Tagovi

Italija Malta migranti nesreća mrtvi

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