Na Ilidži otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihuane: Zaplijenjeno više od 3,3 kilograma droge

Policija je na području Ilidže otkrila tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane, zaplijenila više od 3,3 kilograma droge i uhapsila jednog muškarca.

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Tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane i više od 3,3 kilograma ove droge pronađene su na području Ilidže, a uhapšen je muškarac J. B.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da je pri pretresu stana, kuće i dva automobila koje koristi ovaj Sarajlija pronaćeno i 280 stabljika kanabisa, različita oprema za rad laboratorija, određena suma novca različitih valuta, dva mobilna telefona i brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i nakon kriminalističke obrade biće predat u dalju nadležnost Tužilaštva.