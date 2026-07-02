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Policijska akcija "Sensei": Otkrivene tri laboratorije i preko 260 stabljika marihuane

Policijska akcija "Sensei": Otkrivene tri laboratorije i preko 260 stabljika marihuane

Autor Dušan Volaš
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Više od 260 stabljika marihuane i tri improvizovane laboratorije za njen uzgoj i proizvodnju otkrivene su u policijskoj akciji "Sensei" na području sarajevske opštine Novi Grad, a muškarac N.H. je uhapšen, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Otkrivene tri laboratorije i preko 260 stabljika marihuane Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšeni tridesetdevetogodišnjak iz Sarajeva će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pretresom stana i pratećih prostorija pronađene su i oduzete tri improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju marihuane sa više od 260 stabljika, različita oprema potrebna za njihov rad, kao i drugi predmeti od značaja za istragu.

Akciju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, realizovali službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

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Kanton Sarajevo marihuana

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