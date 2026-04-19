Droga u "jaguaru", novac u stanu: Pao diler na granici sa BiH, pronađeno 25 kilograma marihuane

Autor Dušan Volaš
0

Crnogorska granična policija zaplijenila je 25 kilograma maruhuane na graničnom prelazu Šćepan Polje sa BiH i uhapsila državljanina Crne Gore iz Zete čiji su inicijali S.V.

Zaplijenjeno 25 pakovanja marihuane na Šćepan Polju Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da su njeni službenici kontrolisali muškarca S.V. (25), koji je upravljao vozilom marke "jaguar" crnogorskih registarskih oznaka u vlasništvu drugog lica", a da su se kao saputnici u vozilu nalazili A.M. (21), E.N. (22) i H.H. (22).

"Detaljnim pregledom vozila na drugoj liniji graničnih provjera, skriveno u prostoru između naslona zadnjeg sjedišta i pregrade prtljažnika, policijski službenici pronašli su 25 pakovanja sa marihuanom, ukupne težine oko 25 kilograma", navedeno je u saopštenju.

O događaju je upoznat državni tužilac u Višem tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu od svih lica prikupljena obavještenja, te je, po okončanju sprovedenih radnji, naloženo da S.V. bude lišen slobode.

"Službenici granične policije Crne Gore izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koriste S.V. i A.M. u Zeti. Tom prilikom, u stanu koji koristi A.M, pronađeno je 13.005 evra i 10 dolara", istakli su iz policije.

Pronađeni novac je, po nalogu tužioca, privremeno oduzet, a od A.M. i njegove majke prikupljena su obavještenja.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

