Droga u "jaguaru", novac u stanu: Pao diler na granici sa BiH, pronađeno 25 kilograma marihuane

Crnogorska granična policija zaplijenila je 25 kilograma maruhuane na graničnom prelazu Šćepan Polje sa BiH i uhapsila državljanina Crne Gore iz Zete čiji su inicijali S.V.
Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da su njeni službenici kontrolisali muškarca S.V. (25), koji je upravljao vozilom marke "jaguar" crnogorskih registarskih oznaka u vlasništvu drugog lica", a da su se kao saputnici u vozilu nalazili A.M. (21), E.N. (22) i H.H. (22).
"Detaljnim pregledom vozila na drugoj liniji graničnih provjera, skriveno u prostoru između naslona zadnjeg sjedišta i pregrade prtljažnika, policijski službenici pronašli su 25 pakovanja sa marihuanom, ukupne težine oko 25 kilograma", navedeno je u saopštenju.
O događaju je upoznat državni tužilac u Višem tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu od svih lica prikupljena obavještenja, te je, po okončanju sprovedenih radnji, naloženo da S.V. bude lišen slobode.
"Službenici granične policije Crne Gore izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koriste S.V. i A.M. u Zeti. Tom prilikom, u stanu koji koristi A.M, pronađeno je 13.005 evra i 10 dolara", istakli su iz policije.
Pronađeni novac je, po nalogu tužioca, privremeno oduzet, a od A.M. i njegove majke prikupljena su obavještenja.