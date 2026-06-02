Masovni udar na Kijev tokom noći: Ima poginulih i ranjenih, ljudi zarobljeni pod ruševinama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Najmanje četiri osobe su poginule, a više od 50 je povrijeđeno u velikom noćnom napadu ruskih snaga na Kijev.

Masovni udar na Kijev: Najmanje četvoro mrtvih i desetine ranjenih u žestokom ruskom napadu Izvor: X/AleksKukalov/aborealis940/Printscreen

Najmanje četiri osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povrijeđena osoba, uključujući troje djece. Ljekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mjesta i ambulantno", istakao je Kličko u objavi na Telegramu.

Prema prvim informacijama, ljudi su zarobljeni u ruševinama. Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na Kijev, zabilježena je šteta u različitim dijelovima grada". 

U Obolonskom okrugu zabilježeno je padanje ostataka bespilotne letjelice na otvorenim površinama, u blizini vrtića.

U okrugu Golosejivski, uništeni su drugi i treći sprat poliklinike. Nekoliko automobila je gorjelo na otvorenom prostoru zbog pada ostataka bespilotne letjelice.

U Solomjanskom okrugu, krhotine su pogodile gornje spratove petnaestospratne stambene zgrade, a požar je izbio i u 24-spratnoj zgradi na nivou sedmog i osmog sprata.

Prema preliminarnim informacijama, požari usljed pada krhotina zabilježeni su i u dvije privatne kuće.

"Sve službe za vanredne situacije rade na terenu, otklanjajući posljedice napada", dodao je gradonačelnik Kijeva.

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su tokom noći, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva", ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.

"Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije pokrenule su masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha, sa kopna i sa mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i bespilotne letjelice, na preduzeća odbrambene industrije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

