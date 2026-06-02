Snažan zemljotres pogodio obalu južne Italije: Potres jačine 6,1 stepen po Rihteru zabilježen na velikoj dubini

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihteru pogodio je obalu južne Italije na velikoj dubini ispod morskog dna.

zemljotres pogodio japan Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je obalu južne Italije u ranim jutarnjim časovima, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres ispod morskog dna zabilježen je na dubini od 253 kilometra, navodi se u izvještaju.

Za sada nema izvještaja o šteti ili povrijeđenima. Seizmolozi su ukazali da se zemljotres desio na velikoj dubini, što je faktor koji može da utiče na to koliko se snažno osjetio u okolini.

Italijanske vlasti prate situaciju nakon potresa.

