Snažan zemljotres pogodio obalu južne Italije: Potres jačine 6,1 stepen po Rihteru zabilježen na velikoj dubini

Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihteru pogodio je obalu južne Italije na velikoj dubini ispod morskog dna.

Zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je obalu južne Italije u ranim jutarnjim časovima, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres ispod morskog dna zabilježen je na dubini od 253 kilometra, navodi se u izvještaju.

Za sada nema izvještaja o šteti ili povrijeđenima. Seizmolozi su ukazali da se zemljotres desio na velikoj dubini, što je faktor koji može da utiče na to koliko se snažno osjetio u okolini.

Italijanske vlasti prate situaciju nakon potresa.