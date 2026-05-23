Arheološko i naučno otkriće: Kako Keopsova piramida preživljava jake zemljotrese bez suštinskih oštećenja

Fizičari su otkrili da Keopsova piramida neutrališe zemljotrese zahvaljujući ventilacionim komorama i posebnoj frekvenciji koja ravnomjerno dijeli opterećenje.

Fizičari iz Egipta i Japana utvrdili su da Keopsova piramida preživljava jake zemljotrese bez suštinskih oštećenja zahvaljujući osobenostima svoje strukture koje pomažu u rasijavanju seizmičkih vibracija i ravnomjernoj raspodjeli mehaničkog opterećenja.

Tokom 4,6 hiljada godina svog postojanja, Keopsova piramida preživjela je veliki broj zemljotresa, od kojih je najjači bio 1847. godine u blizini El Fajuma.

"Da bismo otkrili tajne njene otpornosti, izmjerili smo na 37 različitih tačaka, unutar i u okolini piramide, kako se kroz njih šire različiti oblici zvučnih vibracija, koje nastaju ljudskom aktivnošću, okeanskim talasima ili klimatskim procesima", navedeno je u istraživanju objavljenom u časopisu "Sajntifik reports" (Scientific Reports).

Ventilacione komore kao štit od seizmičkih potresa

Jedna od ključnih karakteristika strukture je skup ventilacionih komora, koje se nalaze iznad faraonove grobnice.

Tim pod vođstvom profesora Nacionalnog naučno-istraživačkog instituta za astronomiju i geofiziku u Kairu, Mohameda el Gabrija, koristio je fonove akustičke vibracije koje se šire vazduhom i zemljom da bi proučio kako piramida podnosi opterećenja.

Naučnici su u grobnim komorama, prolazima i različitim dijelovima kompleksa piramida u Gizi postavili prenosive visokosenzitivne akcelerometre – senzorske uređaje koji mjere kretanje. Pomoću njih su izmjerene reakcije piramide na različite vrste vibracija i određene frekvencije na kojoj vibriraju njeni različiti dijelovi na različitim visinama od temelja.

Ravnomjerna raspodjela mehaničkog opterećenja

Mjerenja su pokazala da većina ispitanih dijelova piramide vibrira na istoj osnovnoj frekvenciji od oko 2 do 2,6 herca, prenosi "Sputnjik".

Ovo istovremeno ravnomjerno raspoređuje mehanička opterećenja kroz cijelu masu piramide i u određenoj mjeri je izoluje od vibracija tla koje imaju drugačiju osnovnu frekvenciju od oko 0,6 herca.

Otkriveno je i da ponovljeni prolazi i vazdušni kanali koji se nalaze neposredno iznad faraonove grobnice znatno slabe i rasijavaju seizmičke vibracije koje se obično pojačavaju kako se kreću prema vrhu građevine.

Dokaz o dubokom geotehničkom znanju drevnih arhitekata

Ovo naučno istraživanje potvrđuje da je struktura građevine u potpunosti pripremljena za potencijalne prirodne katastrofe u budućnosti.