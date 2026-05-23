Spas za velike porodice: Izabrana tri najbolja hibrida sa 7 sjedišta

Sve je veće interesovanje za hibridne automobile sa sedam sjedišta, a nova lista Auto Expressa otkriva najbolje modele na tržištu.

Automobili sa sedam sjedišta nisu čest prizor na putevima, a mnogima djeluju preveliko i nepraktično za svakodnevnu vožnju. Ipak, za velike porodice ili vozače kojima je potreban veći prostor za prtljag, ovakvi modeli i dalje imaju važnu ulogu.

Kada se tome doda hibridni pogon koji smanjuje potrošnju goriva, jasno je zašto interesovanje za ovu vrstu vozila raste. Novinari Auto Expressa sastavili su listu najboljih hibridnih automobila sa sedam sedišta koji se trenutno prodaju.

Prvo mjesto zauzela je Dacia Jogger, čija cijena počinje od oko 23.330 funti.

Ovaj model posebno je pohvaljen zbog praktičnosti i činjenice da nudi pristojan prtljažni prostor čak i kada su sva sjedišta zauzeta. Test vozači istakli su i da čak i bogatije opremljene verzije ostaju relativno pristupačne, dok automobil dobro drži vrijednost na tržištu polovnjaka.

Ipak, Dacia nije prošla bez kritika. Kao najveće mane navedeni su skromna bezbjednosna ocjena Euro NCAP testa, neujednačen osjećaj pri kočenju i enterijer koji ostavlja utisak jeftinije izrade.

Uprkos tome, novinari Auto Expressa podsetili su da je Jogger proglašen porodičnim automobilom godine 2022. i 2023. zahvaljujući velikoj praktičnosti, fleksibilnosti i veoma povoljnom odnosu cijene i onoga što nudi. Posebno su izdvojili hibridnu verziju koja se odlično snalazi u gradskoj vožnji jer pri manjim brzinama često koristi električni pogon.

Na drugom mjestu našao se Hyundai Santa Fe Hybrid.

Ovaj SUV dobio je visoke ocjene zbog prostrane kabine, bogate opreme i atraktivnog dizajna.

S druge strane, test vozači su mu zamjerili glomaznost u vožnji, veću potrošnju od očekivane i visoku cijenu. Ipak, istakli su da je Santa Fe odličan izbor za velike porodice, posebno zato što treći red sjedišta može bez problema da primi i više putnike, što nije čest slučaj kod konkurenata.

Treće mjesto pripalo je modelu Kia Sorento.

Ovaj automobil pohvaljen je zbog prostrane unutrašnjosti, standardnog pogona na sva četiri točka i dobre vrijednosti pri daljoj prodaji.

Među manama navedeni su viša cijena u odnosu na rivale, motori koji nisu među najboljima u klasi i osjećaj težine tokom vožnje. Ipak, novinari smatraju da Sorento bez problema može da preveze sedam osoba, dok sa pet putnika nudi ogroman prtljažni prostor.

Na listi najboljih našli su se i Volvo XC90, Peugeot 5008 i Ford Tourneo Connect, ali su prema ocjeni britanskih stručnjaka ipak ostali iza vodećeg trojca.