Sada se sadi: Ova biljka tjera zmije i komarce, a od nje miriše cijelo dvorište

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Njen miris odbija zmije, a kažu da je i komarci ne vole. Evo koju biljku treba da kraja maja da posadite u dvorištu...

Limunska trava tjera zmije i komarce iz dvorišta Izvor: Shutterstock

Kako se približava ljeto i raste temperatura, pojačava se strah od zmija. Jedan od neprijatnijih iskustava je susret sa zmijom u vlastitom dvorištu, ali srećom postoje prirodni načini koji mogu pomoći da se smanji rizik. Određene biljke svojim mirisom mogu doprinijeti da odbijete zmije od svog dvorišta, a jedna od najpoznatijih je limunska trava.

Limunska trava, poznata i kao lemongrass. Ima intenzivan citrusni miris koji ljudima prija, ali se smatra da zmijama može da smeta. Osim toga, često se koristi i kao prirodna zaštita od komaraca.

To je aromatična biljka koja voli Sunce i toplotu, pa najbolje uspijeva na toplim i osunčanim mjestima. Sadi se u proljeće, kada prođe opasnost od mraza, najčešće od aprila do maja. Može da se gaji iz sjemena, ali je lakše iz sadnica ili korijena kupljenog u prodavnici.

Potrebno joj je rastresito i dobro drenirano zemljište, kao i redovno zalivanje, ali bez zadržavanja vode. Tokom ljeta brzo raste i može da dostigne veliku visinu. U kontinentalnim krajevima uglavnom se gaji u saksiji kako bi zimi mogla da se unese unutra, jer ne podnosi niske temperature. Listovi limunske trave koriste se za čajeve, osvježavajuće napitke i azijska jela.

Mnogi u dvorištu sade i neven, biljku jarkih narandžastih cvjetova. Njegov specifičan miris navodno odbija razne insekte i životinje, pa ga ljudi često postavljaju uz staze, bašte i ograde. Na spisku biljaka koje se tradicionalno povezuju sa tjeranjem zmija nalazi se i bijeli luk. Vjeruje se da sumporna jedinjenja koja ispušta mogu da odbiju zmije i glodare, zbog čega ga mnogi sade po ivicama dvorišta.

Još jedna biljka koju ljudi često preporučuju je pelin, poznat po veoma jakom i gorkom mirisu. Zbog toga ga mnoge životinje izbjegavaju, pa se često nalazi u seoskim dvorištima i baštama.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je uredno dvorište najbolja zaštita. Redovno košenje trave, uklanjanje gomila drveta i šuta, kao i sprečavanje pojave glodara, mnogo više utiču na to da li će se zmije zadržavati u blizini kuće.

(Lepa i srećna/Mondo)

