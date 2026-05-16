Od jedne smjese i sparušeno cvijeće opet cvjeta: Moćna voda s namirnicom koju imate u kući od bašte pravi džunglu

Od jedne smjese i sparušeno cvijeće opet cvjeta: Moćna voda s namirnicom koju imate u kući od bašte pravi džunglu

Autor D.V. Izvor Sensa
I uvelo cvijeće se brzo oporavlja od vode koja se pravi od jedne namirnice koju sigurno imate u kući.

Banana voda vraća u život sparušeno cvijeće Izvor: Shutterstock

Ako želite da vaše cvijeće bude bujno, zdravo i puno cvjetova, nije potrebno da trošite novac na skupa đubriva. Postoji jednostavan prirodni trik koji koriste iskusni ljubitelji biljaka, a rezultati mogu biti nevjerovatni. 

U pitanju je "banana voda", prirodna prihrana za cvijeće koja biljkama daje hranljive materije neophodne za rast i cvjetanje.

Banana voda je prirodno đubrivo za cvijeće

"Banana voda" poznata je i kao "kompostni čaj", a pravi se veoma lako. Potrebno je samo da kore zrelih banana potopite u vodu i ostavite nekoliko dana da odstoje.

Nakon toga, tečnost se procijedi i koristi za zalivanje sobnih i baštenskih biljaka.

Ova prirodna prihrana za cvijeće obezbjeđuje postepeno oslobađanje hranljivih sastojaka, zbog čega je odlična za redovnu njegu.

Zašto je banana voda dobra za biljke?

Banane sadrže brojne minerale koji pozitivno utiču na rast i razvoj biljaka:

  • kalijum podstiče cvjetanje i jača koren
  • magnezijum pomaže fotosintezu
  • kalcijum doprinosi jačoj strukturi biljke
  • vitamin C poboljšava otpornost biljaka.

Redovnim korišćenjem banana vode biljke mogu postati bujnije, zelenije i otpornije.

Kako pravilno da koristite banana vodu?

Iako je potpuno prirodna, banana voda treba da se razredi prije upotrebe.

Preporučuje se odnos:

  • 1 litar banana vode
  • 5 litara obične vode

Ovako pripremljenu mješavinu koristite za zalivanje biljaka kao običnu vodu.

Kako napraviti domaću prihranu za cvijeće?

Za još jači efekat možete napraviti fermentisanu prihranu od banana.

Potrebno je:

  • 1 isjeckana zrela banana
  • braon šećer

Pomješajte jednake količine i ostavite smjesu u zatvorenoj posudi dvije nedjelje. Nakon fermentacije procijedite tečnost.

Prije upotrebe dodajte 14 ml koncentrata na 1 litar vode.

Osim što podstiče rast i cvetanje, banana voda može pomoći da biljke budu zdravije i otpornije tokom cijele godine.

