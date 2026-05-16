Od jedne smjese i sparušeno cvijeće opet cvjeta: Moćna voda s namirnicom koju imate u kući od bašte pravi džunglu

I uvelo cvijeće se brzo oporavlja od vode koja se pravi od jedne namirnice koju sigurno imate u kući.

Ako želite da vaše cvijeće bude bujno, zdravo i puno cvjetova, nije potrebno da trošite novac na skupa đubriva. Postoji jednostavan prirodni trik koji koriste iskusni ljubitelji biljaka, a rezultati mogu biti nevjerovatni.

U pitanju je "banana voda", prirodna prihrana za cvijeće koja biljkama daje hranljive materije neophodne za rast i cvjetanje.

Banana voda je prirodno đubrivo za cvijeće

"Banana voda" poznata je i kao "kompostni čaj", a pravi se veoma lako. Potrebno je samo da kore zrelih banana potopite u vodu i ostavite nekoliko dana da odstoje.

Nakon toga, tečnost se procijedi i koristi za zalivanje sobnih i baštenskih biljaka.

Ova prirodna prihrana za cvijeće obezbjeđuje postepeno oslobađanje hranljivih sastojaka, zbog čega je odlična za redovnu njegu.

Zašto je banana voda dobra za biljke?

Banane sadrže brojne minerale koji pozitivno utiču na rast i razvoj biljaka:

kalijum podstiče cvjetanje i jača koren

magnezijum pomaže fotosintezu

kalcijum doprinosi jačoj strukturi biljke

vitamin C poboljšava otpornost biljaka.

Redovnim korišćenjem banana vode biljke mogu postati bujnije, zelenije i otpornije.

Banana nije korisna samo vama, već i vašim biljkama. Njena kora obiluje kalijumom i fosforom – mineralima koji podstiču cvetanje i jačaju koren. Možete je usitniti i umešati u zemlju ili je potopiti u vodu na dan, pa tom vodom zaliti biljke. Sitno usitnjene ljuske od jaja obezbeđuju biljkama kalcijum, neophodan za jak koren i otpornost na bolesti. Možete ih posuti po zemlji ili napraviti blagi rastvor tako što ćete ih potopiti u vodu i kasnije tom vodom zalivati. Ako koristite drva za grejanje ili roštilj, pepeo možete iskoristiti kao izvor kalijuma i fosfora. Dodajte malu količinu u zemlju, ali izbegavajte pepeo od uglja jer nije pogodan za biljke. Voda koja ostane nakon kuvanja pirinča sadrži stvor koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji. Ohladite je, razblažite običnom vodom i iskoristite za zalivanje – biljke će vam biti zahvalne. Ne bacajte vodu u kojoj ste kuvali povrće – ona je puna korisnih minerala. Kad se ohladi, možete je koristiti za zalivanje cveća, samo pazite da povrće pri kuvanju nije bilo posoljeno. Ono što ostane posle šoljice kafe može biti pravo blago za biljke. Talog sadrži azot koji podstiče bujan rast zelenila. Posušite ga i dodajte u tanjem sloju na površinu zemlje ili ga pomešajte sa zemljom tokom sadnje.

Kako pravilno da koristite banana vodu?

Iako je potpuno prirodna, banana voda treba da se razredi prije upotrebe.

Preporučuje se odnos:

1 litar banana vode

5 litara obične vode

Ovako pripremljenu mješavinu koristite za zalivanje biljaka kao običnu vodu.

Kako napraviti domaću prihranu za cvijeće?

Za još jači efekat možete napraviti fermentisanu prihranu od banana.

Potrebno je:

1 isjeckana zrela banana

braon šećer

Pomješajte jednake količine i ostavite smjesu u zatvorenoj posudi dvije nedjelje. Nakon fermentacije procijedite tečnost.

Prije upotrebe dodajte 14 ml koncentrata na 1 litar vode.

Osim što podstiče rast i cvetanje, banana voda može pomoći da biljke budu zdravije i otpornije tokom cijele godine.

